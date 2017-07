BMW M8 GTE în primele teste oficiale

"Să văd BMW M8 GTE pe circuit mă face să fiu foarte mândru. Toţi cei implicaţi au făcut o treabă magnifică în ultimele luni pentru a ne permite să atingem acest reper în dezvoltarea noii noastre nave, directorul BMW Motorsport.

"Pentru început, obiectivul unui test precum acesta este, fără îndoială, adaptarea cu maşina. Pentru aceasta, un accent mai mare a fost pus pe siguranţă, decât pe performanţe. Cu toate acestea, prima impresia pe care BMW M8 GTE a lăsat-o pe circuit este una pozitivă."

Prezenţe în Campionatul Mondial FIA de Anduranţă (WEC) şi în IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) din America de Nord sunt planificate în 2018 pentru nou dezvoltata maşină. Înainte de acestea, BMW M8 GTE va fi supus mai multor teste pe circuite din Europa şi America de Nord pentru a asigura că este pregătit ideal pentru debutul competiţional în cursa de 24 de ore de la Daytona (SUA), în ianuarie. Punctul culminant al sezonului WEC 2018 va fi cursa de 24 de ore de la Le Mans (Franţa).





"În primul rând, mă simt foarte onorat că am putut pilota la primul test real pe care BMW M8 GTE l-a efectuat pe un circuit", a spus Tomczyk după cele trei zile de teste de la Lausitzring. "M-am distrat în cockpit. BMW M8 GTE este bun încă din primul moment, iar pentru noi, piloţii, este uşor datorită modului în care se comportă, ceea ce este important. Am acumulat mulţi kilometri şi foarte multe date. De asemenea, am făcut primii paşi şi în ceea ce priveşte performanţele, ceea ce nu este prea obişnuit la primul test. Categoric, vom lucra mult mai intens la următoarele teste şi ne vom baza pe fundamentul puternic pe care l-am creat la Lausitzring."