Analiză. Portavionul, simbolul supremaţiei militare americane, a devenit o armă depăşită

În opinia expertului american, cauza apusului supremaţiei uneia dintre cele mai puternice arme din istoria omenirii se află în inovaţiile din domeniul rachetelor anti-nave din ultimele decenii, la care se adaugă raza scurtă a avioanelor de vânătoare de pe portavioane împreună cu sistemele anti-rachetă uşor de înfrânt.

„Dacă portavionul este un simbol, o expresie a supremaţiei militare a Statelor Unite ce se întinde de la Al Doilea Război Mondial până astăzi, există un alt simbol ce surprinde perfect apusul acestuia: r acheta chineză DF-21D , caracterizată de mulţi experţi drept o adevărată „ucigaşă-de-portavioane”, scrie H. Kazianis într-un articol publicat pe blogul The American Conservative

„Modul de operare al acestei rachete reprezintă cheia înţelegerii provocărilor cu care se confruntă astăzi portavioanele americane. Racheta este mobilă, putând fi transportată oriunde cu ajutorul unui transportor, ceea ce înseamnă că acestea sunt extrem de greu de detectat. Odată lansată, această armă este ghidată folosind un sistem propriu de radare, o nouă reţea de sateliţi şi posibil chiar drone şi vase comerciale pe post de puncte de informare. Sistemul are de asemenea un focos manevrabil capabil să înfrângă majoritatea sistemelor anti-rachetă. În momentul localizării ţintei, racheta coboară cu o viteză ce se apropie de Mach 12. Iar lucrul cel mai rău este că aceasta are o rază de acţiune de 1.800 de km. O sursă din interiorul Pentagonului mi-a declarat că Beijingul are deja desfăşurate „un număr mare de astfel de rachete - poate câteva sute, iar întreg sistemul este deja operaţional, gata de acţiune””, a explicat autorul american.

Iar în ceea ce priveşte costurile celor doua arme: în schimbul costurilor de producţie a unui portavion american, China poate produce 1,227 de rachete DF-21D.

Evident, în faţa unei astfel de ameninţări una dintre soluţii o reprezintă staţionarea portavioanelor în afara razei de acţiune a rachetelor inamice. „O idee minunată”, continuă expertul american, „doar că imposibilă pentru armata americană: cu tehnica din dotare acum, dacă am vrea să lovim ţinte din China sau Rusia, de exemplu, nu am putea face acest lucru în siguranţă din cauza razei scurte de acţiune a avioanelor noastre, şi ar trebui să fim parcaţi chiar în raza de acţiune a bateriilor lor de rachete anti-portavion”.

În opinia acestuia, raza scurtă de operare a avioanelor marinei militare F/A-18 şi F-35, ce ajunge la un maxim de 1,000 de km - reprezintă călcâiul lui Ahile al armatei americane într-un posibil conflict cu China de exemplu.

În ceea ce priveşte sistemele de apărare anti-rachete cu care sunt dotate portavioanele americane şi navele de suport, analistul american este de părere, invocând chiar rapoartele interne ale Pentagonului - că aceste sisteme sunt uşor de sufocat dată fiind tehnologia rachetelor de astăzi şi faptul că acestea pot fi produse extrem de ieftin şi în număr mare. Chiar şi o armată de forţă medie, precum cea a Iranului, poate desfăşura în zonele cheie un număr impresionant de astfel de rachete ce put şi simplu prin numărul lor fac ineficiente sistemele de apărare ale portavioanelor. În plus, susţine jurnalistul american, sistemele de apărare de pe aceste nave sunt extrem de greu de re-încărcat, în special odată ce navele se află în misiune, astfel că, şi în cazul în care pot rezista unui atac, navele vor fi nevoite să se retragă pentru a evita riscul unui nou atac.

Concluzia lui Harry Kazianis este clară, fără măsuri clare pentru sporirea ariei de acţiune a avioanelor de vânătoare de pe portavioanele americane, „următorul război pe care America îl va purta împotriva unui alt stat puternic va fi cu adevărat istoric, dar din motive nefericite”.

O dovadă că experţii strategici ai Pentagonului trebuie să fi ajuns la aceeaşi concluzie cu H. Kazianis o reprezintă anunţul făcut astăzi de către Boeing Defense , ce a lansat o nouă dronă destinată armatei americane, „capabilă să schimbe viitorul puterii aeriene”.

Drona proiectată de Boeing, MQ-25 „este destinată în special marinei militare pentru a mări raza de acţiune a avioanelor de vânătoare F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler şi F-35C”, aceasta fiind un aparat de zbor cu rolul de a realimenta în aer avioanele marinei.