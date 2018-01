Preşedintele Trump ameninţă că taie ajutorul financiar destinat Autorităţii Palestiniene

Trump a afirmat, în două mesaje postate pe Twitter, că „noi oferim palestinienilor sute de milioane de dolari în fiecare an şi nu primim nicio apreciere sau respec. Ei nu vor nici măcar să negocieze un tratat de pace cu Israelul”.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că, „dacă palestinienii nu mai sunt dispuşi să participe la negocierile pentru pace, pentru ce să mai aprobăm aceste viitoare plăţi către ei?”

Decizia preşedintelui Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala statului evreu a înfuriat lumea arabă, iar autorităţile palestiniene au afirmat că prin această decizie Statele Unite au dovedit că nu pot fi un arbitru imparţial în negocierile pentru pace.

Preşedintele Trump a afirmat că „a eliminat (problema) Ierusalimului, cea mai dificilă parte a negocierilor, de pe agenda acestor negocieri, dar pentru acest fapt, Israelul ar fi trebuit să plătească mai mult” – prezentând decizia ce i-a făcut pe palestinieni să renunţe la aceste negocieri, drept un moment pozitiv în procesul de pace.

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că vrea să intermedieze un acord pentru pace în Orientul Mijlociu.

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?