Cele mai mari ameninţări globale în 2018 INFOGRAFIE

Fără doar şi poate, anul 2018 se anunţă a fi unul plin. În ianuarie, se va împlini un an de când Donald Trump conduce Casa Albă, iar după două luni, în martie vor avea loc alegeri prezidenţiale în Rusia, cu Vladimir Putin în rolul marelui favorit, dar şi alegeri legislative în Italia.

Apoi, alte două luni mai târziu, atenţia lumii se va îndrepta spre Marea Britanie, întrucât prinţul Harry se va căsători cu actriţa americană Meghan Markle. Va urma Cupa Mondială FIFA, în iunie, când cei mai buni fotbalişti ai lumii vor ajunge în Rusia.

Evenimente de interes se anunţă şi pentru toamnă. În septembrie, a 70-a aniversare a Coreei de Nord va fi folosită, cel mai probabil, de Kim Jong-un pentru a sfida din nou comunitatea internaţională, iar în noiembrie vor avea loc alegeri în SUA (pentru Camera Reprezentanţilor, pentru o parte din Senat, dar şi alegeri locale), percepute drept un referendum asupra controversatei preşedinţii a lui Donald Trump.

Principalele ameninţări

Însă 2018 nu va fi doar un an plin de evenimente, ci şi unul care va sta sub semnul unor potenţiale pericole. Centrul independent de reflecţie Council on Foreign Relations (CFR) le-a prezentat pe primele opt, conform evaluărilor mai multor experţi în politică externă, care au fost rugaţi să identifice şi să ierarhizeze 30 de ameninţări existente sau potenţiale.

Astfel, există riscul unui conflict militar în care să fie implicate SUA, Coreea de Nord şi vecinii acesteia din urmă. Poate izbucni şi o confruntare armată între Iran şi Statele Unite din cauza implicării Teheranului în conflicte regionale, se mai arată în estimările CFR. Nici un atac cibernetic asupra infrastructurii şi reţelelor vitale ale SUA nu este exclus.

De asemenea, experţii în politică externă intervievaţi de Council on Foreign Relations consideră posibilă izbucnirea unei confruntări militare (în mod deliberat sau nu) între Rusia şi NATO, din cauza acţiunilor Moscovei în zona Europei de Est.

Este luat în calcul şi un conflict armat între China şi unul sau mai multe state din Asia de Sud-Est care revendică parţial o zonă din Marea Chinei de Sud (Brunei, Malaysia, Filipine, Taiwan sau Vietnam).

De asemenea, specialiştii consideră că este posibil să aibă loc un atac terorist de amploare în SUA sau într-o ţară aliată.

Alte două mari pericole constau în intensificarea violenţelor în Siria, pe măsură ce forţele guvernamentale încearcă să recâştige controlul asupra teritoriului, şi în creşterea violenţelor şi instabilităţii în Afganistan, ca urmare a insurgenţei talibane.

În afară de acestea, experţii în politică externă atrag atenţia asupra riscului unor confruntări intense între Israel şi Hezbollah, dar şi asupra celui al escaladării tensiunilor sau violenţelor extremiste în Balcani.