ROMÂNIA ATLANTICĂ. O nouă dimensiune de identitate naţională, un nou proiect de ţară

Nota editorului

Din cauza cantităţii de activităţi pe care le presupune relansarea revistei FP România - ca publicaţie independentă - realmente abia acum putem publica remarcabilul eseu care a dat coperta primei ediţii din seria nouă.

Articolul a fost scris vara trecută şi publicat în februarie. Anul trecut, în primăvară sau acum, autorul arată ce dezbateri ar trebui să avem în societate, în politică, în media - cel puţin în FP-Ro le avem.