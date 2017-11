„Vocea României“ se pregăteşte de prima ediţie LIVE. Ce obişnuiesc să facă cei patru antrenori înainte de momentele concurenţilor lor

Meriam Jane Ndubuisi, Răzvan Encuna, Amedeo Chiriac şi Laurenţiu Mihaiu, salvat de Tudor în etapa „Confruntărilor“ vor reprezenta vinerea aceasta echipa lui Chirilă.

Din echipa Smiley fac parte Ioana Barbă, Olga Roman, Octavian Casian şi Paul Bătinaş.

Loredana îi pregăteşte pe Adriana Ciobanu, Amalia Uruc,Tudor Bileţchi şi Mihail Tirică, iar echipa lui Adrian Despot va fi reprezentată de Oana Mirică, Andrada Creţu, Valentin Poienariu şi Robert Piţa, salvat de artist în etapa „Confruntărilor“.

„Din ce am asistat la repetiţii, am văzut nişte concurenţi foarte motivaţi, cu nişte momente extraordinare. Normal că au emoţii, normal că se mai încurcă şi că se enervează atunci când ceva nu le iese, dar asta se întâmplă pentru că-şi doresc enorm să fie acolo. Am văzut şi nişte antrenori foarte determinaţi şi dedicaţi. Şi, culmea, dacă până acum simţeam cumva cine ar avea şanse să meargă mai departe, acum, întrebând antrenorii, toţi îmi spun că e o chestie de moment şi că cei de acasă vor decide acest lucru. Toţi concurenţii sunt fantastici, totul depinde de prestaţia lor de vineri, iar cei de acasă îşi pot vota preferaţii atât prin sms, cât şi online, pe site-ul Vocea României“, a spus Pavel Bartoş, prezentatorul emisiunii.

FOTO ProTV

Sute de oameni din echipa „Vocea României“ pregătesc intens debutul ediţiilor Live. Potrivit producătorilor, pentru fiecare moment al unui concurrent se fac în jur de 40 de ore de repetiţii, se consumă o tonă de apă şi 900 de porţii de mâncare, pe parcursul unei săptămâni de Live. Chirilă preferă fructele de mare, Loredana este adepta mâncării indiene, Smiley este fan sushi, Pavel este fanul bucătăriei româneşti şi adoră clatitele cu dulceaţă, iar Despot nu e foarte pretenţios când vine vorba de mâncare, dar alege meniuri sărace în calorii.





Obiceiurile antrenorilor înainte de fiecare live





Pentru a se putea detensiona, cei patru antrenori au fiecare câte un obicei pe care îl practică înainte de momentele concurenţilor lor. Loredana face yoga, Tudor desenează pe o tabletă specială, Despot cântă la chitară, iar lui Smiley i se face masaj.





Concurenţii care vor apărea în etapa live-urilor