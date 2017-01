Televiziunile grupului Intact Media, creşteri semnificative ale audienţelor în 2016: ce cifre au înregistrat

Televiziunile trustului Intact Media Group au avut un an bun în ceea ce priveşte creşterea audienţelor

La nivelul cotei de piaţă, televiziunile Intact Media Group au avut creşteri, în 2016, pe majoritatea intervalelor orare, atât pe segmentul publicului comercial, cât şi la nivel urban şi naţional.

• Target 18-49 Urban (Comercial): “Antenele” au creşteri ale cotei de piaţă în Prime Time (+ 3%) şi Morning (+2%);

• Target Urban: posturile Intact conduc clasamentul audienţelor pe cele mai multe intervale orare, printre care Whole Day şi Day Time, în timp ce în Prime Time se înregistrează o creştere de +3%;

• Target Naţional: televiziunile Grupului sunt pe primul loc pe intervale orare cheie, înregistrând creşteri, faţă de anul 2015, pe majoritatea intervalelor orare, inclusiv Whole Day (+2%) şi Prime Time (+7%).

Aprecieri ale cotei de piaţă pe segmentele orare importante s-au înregistrat şi în ultima lună a anului, pe toate tipurile de public. Astfel, la nivelul publicului 18-49, Antenele înregistrează creşteri de 5% în Whole Day şi 9% în Prime Time, comparativ cu luna decembrie a anului 2015. La nivelul publicului de la oraşe, creşterea este de 6%, respectiv 11% pe intervalele orare menţionate, în timp ce la nivel naţional se remarcă aprecieri de 11% în Whole Day şi 16% în Prime Time.

Antena 1

Antena 1 a înregistrat performanţe de audienţă importante în anul 2016. Astfel, creşteri ale audienţei şi ale cotei de piaţă sunt prezente pe intervale orare importante, pe toate segmentele de public (comercial, urban, naţional), comparativ cu anul 2015:

• Target 18 – 49 (Comercial): Antena 1 este lider în Day Time, în timp ce audienţa postului se apreciază pe intervale orare cheie, precum Prime Time (+6%) sau Morning (+9%.) Cota de piaţă creşte pe majoritatea segmentelor orare, inclusiv Whole Day (+7%) şi Prime Time (+14%).

• Target All Urban: Antena 1 este lider de piaţă în Day Time şi Access, şi înregistrează creşteri ale cotei de piaţă pe majoritatea sloturilor orare, între care Whole Day (+6%) şi Prime Time (+10%).

• Target Naţional: Antena 1 este lider în intervalele Day Time şi Access, cota de piaţă evoluând pe toate intervalele orare, inclusiv Whole Day (+10%) şi Prime Time (+16%).

Antena 1 a fost urmărită în 2016, pe parcursul întregii zile, de 8.1 milioane de telespectatori, timp de cel puţin un minut, la nivel naţional.

Şi în ultima lună a anului, Antena 1 a avut creşteri semnificative de audienţă, pe cele mai multe intervale orare, pe toate segmentele de public, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. Astfel, la nivelul publicului 18-49, postul de divertisment înregistrează creşteri de 7% în Whole Day şi 5% în Prime Time. Cota de piaţă se apreciază cu 10% în Whole Day şi 12% în Prime Time pe segmentul comercial, în timp ce la nivel naţional se remarcă creşteri de 10% în Whole Day şi 15% în Prime Time.

De altfel, ultima zi din an a aparţinut în totalitate Antenei 1, Revelionul Starurilor prezentat de Dan Negru fiind urmărit, la nivel naţional, în medie de aproape 3 milioane de români. La nivelul publicului comercial, audienta înregistrată a fost de 14.1%, iar cota de piaţă de 40.4%.

Antena 3

Antena 3 conduce clasamentul posturilor de ştiri din România în anul 2016 pe majoritatea intervalelor orare, printre care Whole Day şi Prime Time.

Pe target-ul 18+, specific publicului de ştiri, Antena 3 a fost urmărită, anul trecut, de peste 3.8 milioane de telespectatori în fiecare zi, la nivel naţional. Postul de ştiri s-a impus ca lider al categoriei din care face parte atât din punct de vedere al audienţei, cât şi al cotei de piaţă. Luna decembrie 2016 a adus, pentru Antena 3, un public de peste 4.3 milioane de români în fiecare zi şi performanţe de excepţie în Prime Time.





Happy Channel

Happy Channel, televiziunea dedicată femeilor, a avut în 2016 creşteri spectaculoase ale audienţei, dar şi ale cotei de piaţă comparativ cu anul precedent.

Postul lansat în martie 2016 a înregistrat creşteri de 50% ale cifrelor de audienţă pe target-ul 18-49, în intervalele Whole Day şi Prime Time. La nivelul cotei de piaţă, Happy Channel a evoluat pe majoritatea intervalelor orare, printre care Whole Day (+56%) şi Prime Time (+67%).

În ultima lună a anului, se remarcă o creştere a audienţei de 50% pe segmentul Prime Time, comparativ cu decembrie 2015. Cele mai urmărite programe ale staţiei, în luna decembrie, au fost „Elif“, „Dr.Hart in Bluebell“, „Te provoc să mă părăseşti“, „Un doctor strălucit“.





Antena Stars

Antena Stars, singurul post TV din România dedicat lumii mondene, a fost urmărit pe parcursul anului 2016 de peste 3.2 milioane de telespectatori la nivelul întregii zile, pe target naţional. Aceeaşi cifră de public a fost atinsă şi în luna decembrie, situând Antena Stars în top 10 posturi din România. Cele mai vizionate programe, în luna decembrie, au fost Vedetelionul, Star Awards, Răi da’ buni şi Dosarele VIP.

ZU TV

ZU TV, postul care se adresează tinerilor (15-34 urban), a înregistrat în anul 2016 o creştere a cotei de piaţă de 17% în intervalul Access. În luna decembrie, ZU şi-a dublat audienţa în intervalele Prime Time şi Access. Cele mai urmărite emisiuni ale ultimei luni a anului au fost: „Morning ZU“, „Most Wanted“, „Miezu’“ şi „Oraşul faptelor bune“.

În 2016, aproape zece milioane de telespectatori au urmărit, la nivelul întregii zile, timp de cel puţin un minut, televiziunile Grupului Intact. În Prime Time numărul acestora se ridică la 7 milioane. Intact mulţumeste publicului pentru susţinere si loialitate, apreciind contributia fiecărui român la aceste rezultate.