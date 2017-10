Radu Moraru reacţionează dur după ce s-a anunţat că a fost dat afară de la postul unde este acţionar majoritar: Un grup infracţional a ocupat Naşul TV

Un comunicat care a rulat ieri pe ecranul postului Naşul TV anunţa că realizatorul şi fondatorul televiziunii, Radu Moraru, şi-a pierdut toate funcţiile pe care le deţinea la televiziune şi la firma care deţine licenţa TV.

Paginademedia.ro scria că decizia a fost luată după o şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) convocată de Paul Moraru, care este acţionar minoritar, şi Adrian Bucă. Radu Moraru şi Paul Moraru, care nu sunt înrudiţi, erau în conflict din motive financiare.

Radu Moraru, care este acţionarul majoritar al televiziunii, a comentat situaţia printr-o serie de texte publicate pe site-ul nasul.tv în care, printre altele, precizează că Paul Moraru „încearcă să păcălească o lume întreagă că el este Preşedintele Consiliului de Administraţie al Naşul TV“ şi „scrie minciuni pe post“, referindu-se la comunicatul mai sus amintit. „Naşul“ a publicat inclusiv documentul din Monitorul Oficial care atestă faptul că el este Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Naşul TV.

„Escrocul nu avea cum să ţină o AGA legală prin care să fiu schimbat! E imposibil! E ilegal! E penal! Doar eu singur mă puteam schimba! Dar nu am înnebunit să votez împotriva mea! Şi împotriva colegilor mei şi a realizatorilor! Eu am mandat de Preşedinte al CA până în 2018“, scrie Radu Moraru.

Jurnalistul susţine că Paul Moraru doreşte să pună mâna pe televiziune prin mijloace ilegale şi anunţă că singura datorie pe care o avea către acesta a fost achitată.

„Un grup infracţional a spart şi a ocupat Naşul TV. Acest grup infracţional este condus de către Paul Alexandru Moraru, un escroc pe care l-am prins că atenta pe la spatele meu să pună mâna pe Televiziunea Liberă şi l-am dat afară de pe post. Ne hărţuieşte cu peste 20 de procese. Dar acum a înnebunit pur şi simplu fiindcă în urmă cu câteva zile i-am plătit, prin executor judecătoresc, cei 79.000 de lei, creanţa pe care o avea de la Radiocom şui cu care dorea să pună mâna pe televiziune. Practic, l-am lăsat fără obiectul muncii de infractor şi toate procesele lui nu îşi mai au rostul. Şi atunci au atacat barbar televiziunea“, a scris Radu Moraru.

De asemenea, Radu Moraru îl acuză că a dat ordine unei firme de pază să-l împiedice pe el şi pe alţi colegi să intre în incinta televiziunii şi, prin urmare, nu-şi mai pot face emisiunile. Radu Moraru spune că a apelat inclusiv la autorităţi.

„Eu, Radu Moraru, ca persoana fizică, am chemat ieri Poliţia Română pentru a intra pe proprietatea mea şi a altor câteva sute de proprietari. Eu, proprietar majoritar, alături de sute de proprietari minoritari, am fost împiedicaţi de către un singur acţionar minoritar să intrăm în Televiziunea Liberă! Eu sunt proprietar majoritar la Naşul TV, pe spaţiul pe care l-am închiriat, pe studiouri, pe brand, pe licenţa de emisie obţinută de la CNA! (...) În calitate de proprietar, persoană fizică, am fost dat afară de pe proprietatea mea! Degeaba am Constituţia în mână! Poliţia a fost neputincioasă! Timp de aproape zece ore, Poliţia s-a declarat neputincioasă!“, a scris Radu Moraru.

„De fapt, escrocul Paul Aalexandru Moraru nu a dorit niciodată recuperarea datoriei de 79.000 de lei, ci să pună laba pe Naşul TV şi să ne dea pe toţi afară“, mai susţine Radu Moraru, care afirmă şi că Paul Moraru a avut complici în instituţii ale statului.