O nouă echipă eliminată de la „Uite cine dansează!“: cine a avut cele mai bune şi cele mai slabe dansuri FOTO VIDEO

Alex Velea, Octavian Strunilă, Anca Sînă-Serea, Sandu Lungu, Antonia, Roxana Ionescu, Marius Manole şi Liviu Teodorescu şi coregrafii lor au avut de pregătit două coregrafii şi, pentru prima dată în acest sezon, câte două perechi au intrat la duel.

Octavian Strunilă şi Oana Botez au fost eliminaţi

Deşi membrii juriului le-au spus că a fost primul dans în care Octavian Strunilă a fost relaxat şi a zâmbit mai mult, notele primite după cele două dansuri şi voturile publicului de acasă au decis: Octavian Strunilă şi Oana Botez, viitoarea lui soţie, au părăsit show-ul „Uite cine dansează!“.

„Un drum foarte greu. Eu mă bucur că am făcut pasul acesta împreună cu Oana, că am avut şansa să dansăm în faţa oamenilor astora extraordinari. Nu mi-am imaginat niciodată că o să dansez în faţa lui Gigi Căciuleanu! Mă bucur că sunt nişte perechi extraordinare în concurs şi mă gândeam că ar fi fost incorect ca publicul să voteze cu mine şi echipe mai bune să fie eliminate. Mă bucur tare mult că am fost aici“, a declarat Octavian Strunilă după eliminare.

Perechile din show au participat la dueluri

În cea de-a cincea ediţie „Uite cine dansează“, concurenţii au luptat pentru imunitate în patru dueluri. Dintre cele opt perechi, patru dintre ele au avut şansa de a trece direct mai departe, fără a fi nevoie să mai prezinte cel de-al doilea dans pregătit. Departajarea între ei a fost făcută în funcţie de notele acordate de juriul format din Andreea Marin, Mihai Petre, Gigi Căciuleanu şi Florin Călinescu.

Alex Velea la duel cu Octavian Strunilă

Primul duel al serii a fost în paşi de rock`n`roll, între perechile formate din Alex Velea şi Ecaterina Dosan şi Octavian Strunilă şi Oana Botez.

Momentul jurizării a făcut departajarea între cele două echipe, iar Alex Velea şi Ecaterina au câştigat imunitate, obţinând 29 de puncte din partea juriului. „Prima pereche mi s-a părut mai aproape de ideea de rock`n`roll şi mi-a atras atenţia prin sincronizare şi coordonare superioară. Vrând, nevrând, trebuie să facem comparaţii în seara asta, aşa că o să fiu mai ştiinţific“, a declarat Florin Călinescu. Gigi Căciuleanu a completat: „Deja mă bucur să văd bucurie şi în ambele perechi a fost foarte multă bucurie. Aş începe cu Octavian: revin la ideea mea – e foarte greu să fii comic în dans, nu e acelaşi comic ca în teatru şi nu e de ajuns să dansezi bine. Dansezi din ce în ce mai bine, capeţi din ce în ce mai mult curaj şi ai o parteneră minunată.“

Anca Sînă-Serea a intrat la duel cu Sandu Lungu

Sandu Lungu şi Raluca Netca au fost hotărâţi să meargă mai departe, în paşi de Charleston, iar provocarea lor a fost acceptată de Anca Sînă-Serea şi Nicolai Curnic.

„Sandu, o să fiu foarte sinceră cu tine, ştii bine că am început cu bine relaţia noastră la distanţă, îmbrăţişându-te încă de la prima emisiune. Eu mă uit şi la atitudinea de dincolo de scenă şi mă miră că vrei să pleci acasă. Nu mai lăsa să se vadă descurajarea şi dorul tău de casă. În acest dans, mai mult ea a dansat. Dincolo, am văzut eleganţă, feminitate, adică exact ceea ce aşteptam de la tine, Anca, şi ai un partener pe măsură. Felicitări“, a declarat Andreea Marin. Momentul jurizării a oferit imunitate echipei formate din Anca Sînă-Serea şi Nicolai Curnic, reuşind să obţină 26 de puncte.

Roxana Ionescu, cea mai nouă concurentă, a avut-o ca adversară pe Antonia

Roxana Ionescu a dat dovadă de forţă şi o capacitate incredibilă de a învăţa paşii de dans. În numai trei zile, Roxana a trebuit să înveţe două dansuri diferite pentru a prelua în forţă locul Ronei în competiţie. Emoţiile au fost prezente încă din prima clipă, iar în timpul repetiţiilor Roxana a mărturisit: „Mi-e teamă de început – am emoţii, am o teamă. Îmi e teamă puţin de publicul Ronei, dacă publicul Ronei va accepta cu bine intrarea mea în concurs. Cu oricine aş fi picat în momentul ăsta mi-ar fi fost mai greu. Ei nu realizează că mergând zilnic la repetiţii sunt mai antrenaţi“.

Roxana Ionescu şi Andrei Mangra au păşit în ring în paşi de samba, avându-i ca rivali pe Antonia şi Paulo Campigotto. „Am sesizat în primul rând legătura dintre voi, ceea ce aţi reuşit să transmiteţi către noi. E foarte importantă această chimie între parteneri, iar tu te mişti spectaculos, draga mea! Rona cred că e mândră de tine! Antonia, tu eşti o leoaică, o tigroaică, eşti superbă şi-mi va fi foarte greu să fac o partajare, cred că spre imposibil“, a declarat Andreea Marin.

Marius Manole s-a duelat cu Liviu Teodorescu

Liviu Teodorescu şi Marica Derdene au intrat în scenă în paşi de cha-cha împotriva perechii formate din Marius Manole şi Olesea Nespeac. Dansurile celor două echipe l-au determinat pe Mihai Petre să declare: „Sunt două perechi complet diferite. Mi-a plăcut începutul dansului la tine, Liviu, cu o energie foarte bună, în caracter. În a doua parte însă ai fost blocat. Despre dansatoare nu mai vorbesc, aţi fost minunate. Marius, tu ai fost un pic mai rigid, ca punct slab. Mi-a plăcut calmul cu care ai început dansul, flexibil, însă ai avut câteva inexactităţi ritmice, când alergai ca să prinzi măsura.“ Echipa lui Marius Manole a reuşit să obţină imunitate, acumulând 33 de puncte.

Lupta a continuat pentru Roxana Ionescu, Liviu Teodorescu, Octavian Strunilă şi Sandu Lungu, care au avut de prezentat cel de-al doilea dans - salsa. Prima echipă care a luat cu asalt ringul de dans a fost formată din Octavian Strunilă şi Oana Botez. Dansul lor le-a adus multă apreciere din partea membrilor juriului, care au observat o relaxare şi o execuţie mult mai bună din partea lui Strunilă.

Sandu Lungu şi Raluca Netca au pus în scenă un carnaval de culoare şi energie, care a emanat prospeţime şi frumuseţe prin paşii de salsa. Sandu a făcut din nou o figură frumoasă şi a stârnit admiraţia juriului pentru determinarea sa: „Nu ştiu dacă există, dacă este gândit un astfel de premiu, dar cu siguranţă voi meritaţi un premiu de popularitate! La dans mai sunt lucruri de reglat, dar la popularitate staţi foarte bine“, a declarat Andreea Marin.

Roxana Ionescu şi Andrei Mangra au adus în faţa telespectatorilor o salsa plină de energie şi vitalitate. „Mi-a plăcut Roxana foarte mult. Dacă ar fi un cuvânt, aş zice neaoş! Ai luat foc ca girafele lui Dali“, a declarat Gigi Căciuleanu după prestaţia lor.

Liviu Teodorescu şi Marica Derdene au pus în scenă o poveste pasională, iar execuţia acestui dans le-a adus cele mai mari note din partea juriului. Aprecierile juriului au pus mare accent pe emoţie şi execuţie. „Această echipă, din prima zi şi până astăzi, a continuat să mă emoţioneze. Nu văd nimic mai important. Felicitări“, a declarat Andreea Marin. Gigi Căciuleanu a completat: „Mie mi-a plăcut cum ţi-ai pregătit prizele, te-ai aruncat cu frumuseţe şi curaj. Şi ţi-am văzut în sfârşit braţul întins. Cu acest dans ai fost culegător de stele. Multumesc frumos“.