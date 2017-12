Interviu cu Andrada Creţu, finalistă Vocea României: „Văzându-l pe Adi Despot cu lacrimi în ochi, mi-am dat seama ce putere are muzica“ VIDEO

Andrada Creţu, originară din Drobeta Turnu Severin, şi-a descoperit talentul muzical încă din copilărie, iar părinţii au înscris-o la Şcoala de Arte, secţiunea canto. În prezent studiază chitară-bas, însă la „Vocea României“ a reuşit să creeze momente emoţionante cântând la pian.

Într-un interviu acordat înainte de finala „Vocea României“, Andrada a mărturisit ce a simţit în momentul în care a aflat că a fost preferata telespectatorilor, a vorbit despre relaţia pe care a dezvoltat-o cu Adi Despot, care a crezut în ea de fiecare dată, şi a explicat cum i s-a schimbat viaţa după ce a apărut în emisiunea de la Pro TV.

De ce crezi că românii te-au trimis în finală, deşi până atunci favoritul lor a fost Mano?

M-am bucurat foarte tare în momentul în care mi-am auzit numele. Parcă încă nu îmi vine să cred că publicul s-a regăsit într-un număr atât de mare în piesa interpretată de mine. Emoţia transmisă nu poate fi calculată sau estimată, nici în voturi, nici în like-uri. Ceea ce am încercat a fost doar să fiu eu şi muzica. Mano a transmis emoţia lui şi ştiu că, la fel cum m-a atins pe mine, a atins şi oamenii de acasă.

Ce relaţie ai cu Adi, cum este el ca antrenor, ce ai învăţat de la el?

Adi, mai întâi de toate, mi-a devenit un prieten. Relaţionez atât de bine cu el pentru simplul fapt că avem în comun elementul suprem şi anume muzica. Este o persoană care iubeşte, trăieşte, respiră şi studiază muzică în fiecare minut, iar asta mă inspiră. Am învăţat de la Adi ce înseamnă să fii profesionist şi, în acelaşi timp, ce reprezintă viaţa unui artist. Fiind mai tot timpul prin preajma lui, m-a luat, că n-avea încotro, cu el peste tot, la radio, în concert cu Viţa de Vie, la activităţi caritabile.

Cum te-ai simţit când l-ai văzut că abia putea să vorbească din cauza emoţiilor?

„Nothing Else Matters“ este Metallica. Nu poţi să le separi. Unui artist îi este greu să se apropie de o asemenea piesă şi trupă, pentru că mesajul ei e atât de puternic. Piesa asta are o valoare emoţională diferită pentru fiecare şi cred că atunci când am cântat-o, am reuşit să retrezesc amintiri sau sentimente legate de ea. Văzându-l pe Adi cu lacrimi în ochi, mi-am dat seama cât de sensibili şi fragili suntem şi ce putere are muzica asupra noastră.

Cum s-a schimbat viaţa ta odată cu participarea la „Vocea României“?

Viaţa mea este mult mai muzicală. Chiar dacă înainte cântam cu trupa mea şi făceam ce şi cum voiam eu, aici totul a devenit foarte serios. De la cei doi mentori ai mei, Adi şi Mira, am învăţat cât de important este fiecare element pentru a alcătui întregul, artistul. Cât despre exterior, lumea este tot mai deschisă să mă cunoască şi chiar mă opresc diverse persoane pe stradă să mă felicite. Mă bucur tare mult de fiecare dată când interacţionez cu oamenii şi îi văd interesaţi de mine şi de muzica mea şi sunt fericită că bucuria pe care o simt eu atunci când cânt ajunge la ei. Este cel mai important lucru.

Ţi-a fost greu să interpretezi piesa lui Tudor Chirilă, pentru că este o alegere riscantă să alegi ceva din repertoriul unui membru al juriului? Şi de ce tu şi Adi aţi făcut această alegere?

E un cântec superb, mi-au plăcut povestea şi starea piesei, dar nu am ales-o pentru a impresiona pe cineva. Am vrut să îi dau o notă personală şi am îmbrăţişat alegerea încă de la început. Ideea de a cânta alături de prietenul meu, pianul, m-a făcut să îmi intru în stare mult mai bine şi mă bucur că inclusiv Tudor s-a simţit onorat de prestaţia mea.

Adi a spus că tu ar trebui să câştigi Vocea pentru că este nevoie de o persoană ca tine în industria muzicală autohtonă. Tu ce părere ai despre piaţa muzicală din România? Ce ţi-ar plăcea să faci diferit?

Nu ştiu prea multe despre piaţa muzicală din România, în schimb, ştiu ce aş vrea eu să fac. Simt nevoia de un aer proaspăt şi original, un aer contemporan şi pozitiv. Sper să am şansa să fac lucrul ăsta şi pe mai departe, am foarte multe lucruri de arătat.

Cu ce gânduri intri în finală? Şi câteva cuvinte despre momentul pe care îl pregătiţi.

Doar gânduri pozitive. Am lângă mine oameni frumoşi, care-mi oferă atât energia necesară, cât şi cele mai bune sfaturi pentru ca momentele să ne iasă aşa cum trebuie. Ar fi păcat să povestesc acum despre momentele din finală, nu vreau să vă stric surpriza, dar pot spune că am un invitat pe care îl ador şi că voi interpreta o melodie la un nou instrument. Sună interesant? Atunci vineri ştiţi ce aveţi de făcut!

În cazul în care vei câştiga, în ce ai de gând să investeşti banii?

În cazul în care voi câştiga, va trebui să-mi dau două palme ca să ştiu că nu visez. Iar în ceea ce priveşte premiul cel mare, pot spune că din primii mei bani câştigaţi mi-am cumpărat un microfon. Aşa că va fi simplu. Acum îmi voi cumpăra şi husa pentru el!

Un mesaj pentru telespectatori înainte de finală.

Ascultaţi cu sufletul deschis şi votaţi în consecinţă. Voi ştiţi cel mai bine ce ajunge acolo, eu voi încerca să vă ofer cât mai mult din dragostea asta răvăşitoare pe care o am pentru muzică. Sunt copleşită de susţinerea voastră şi vă asigur că sunt pregătită. Toată viaţa mea am aşteptat momentul ăsta!