HBO a făcut publice 15 imagini din noul sezon Game of Thrones: în ce ipostaze sunt suprinşi protagoniştii FOTO VIDEO

Cele 15 imagini prezintă cele mai importante personaje, de la Cersei (Lena Headey) aşezată pe Tronul de Fier şi avându-l alături pe fratele ei, Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), până la Daenerys (Emilia Clarke) împreună cu aliaţii ei – Tyrion (Peter Dinklage), Missandei (Nathalie Emmanuel), Varys (Conleth Hill) şi Grey Worm (Jacob Anderson), dar şi micuţa Lyanna Mormont (Bella Ramsey).

Sezonul 6 din „Game of Thrones“ s-a încheiat cu Cersei cucerind în sfârşit Tronul de Fier – după ce i-a aruncat în aer pe High Sparrow, pe Regina Margaery şi o mare parte din Debarcaderul Regelui, Jon Snow fiind încoronat Lord de Winterfell după Bătălia Bastarzilor împotriva lui Ramsay Bolton, iar Daenerys navighează la Westeros pentru a-şi revendica tronul.

Sezonul 7 din „Game of Thrones“, penultimul al seriei, va debuta pe 16 iulie şi va avea doar şapte episoade . Data premierei a fost anunţată într-un mod de-a dreptul original: HBO a făcut dezvăluirea prin intermediul Facebook Live, data premierei era scrisă pe o plăcuţă aflată într-un bloc de gheaţă, iar pentru a-l topi cu ajutorul flăcărilor, fanii show-ului au fost îndemnaţi să scrie în secţiunea de comentarii cuvintele „fire (foc)“ sau „Dracarys“.

Aşteptarea a fost chinuitoare pentru sutele de mii de fani ai serialului, mai ales că HBO a întâmpinat probleme tehnice şi abia după mai multe minute blocul de gheaţă a început să se topească. Chiar şi aşa, filmarea a adunat peste trei milioane de vizualizări, lucru ironizat în mediul virtual.

Totodată, HBO a lansat şi primul teaser oficial care conţine mai multe replici din sezoanele trecute şi se încheie cu Jon Snow zicând: „Un singur război contează, Marele Război, şi acesta a sosit“.

Potrivit producătorilor „Game of Thrones“, principalul motiv pentru care data de debut a fost modificată este faptul că noul sezon are nevoie de o climă mai rece, care să reflecte unul dintre motto-urile serialului, „Winter is here/ Iarna e aici“.

Totuşi, chiar dacă noul sezon va avea doar şapte episoade, spre deosebire de sezoanele precedente, care au avut câte zece, fiecare va fi mai extins, iar imaginile vor fi de-a dreptul spectaculoase, dispunând de un buget mai mare ca niciodată, scrie The Independent.

Înainte de marele anunţ, HBO i-a intrigat pe fanii „Game of Thrones“ cu un teaser video care avertiza că: „Fear is for the Winter/ Frica se simte iarna“, dar şi prin publicarea primului poster al sezonului 7, care prezintă numai gheaţă şi foc, ceea ce a iscat o avalanşă de teorii. Dacă posterul oferă într-adevăr un indiciu, se pare că forţele focului vor face un pas înapoi, având în vedere că imaginea este dominată de gheaţă. Fotografia pare să arate o zonă montană, sugerând că acţiunea se va muta decisiv în Nord şi probabil chiar dincolo de Zid.