Gabi Jugaru părăseşte Naţional FM după şase ani: care este motivul şi ce va face mai departe

Devenit celebru în urma emisiunilor „Farsele lui Jugaru“ (Prima TV) şi „Jugaru Shukaru“ (Pro TV), Gabi Jugaru a venit la National FM în 2011, unde a prezentat iniţial alături de Denis Ciulinaru emisiunea „Antistres cu Ciulinaru si Jugaru“ până în 2015. Ulterior, a făcut o pauză în care a fost concurent în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici“ de la Pro TV şi a revenit pe radio cu emisiunea „Hai acasă“ pe care a prezentat-o timp de doi ani.

Contactat de Pagina de Media , Jugaru a spus că motivele pentru care se desparte de Naţional FM sunt de natură financiară: „Contravaloarea contractului cu Naţional FM a scăzut de la un sezon la altul. Suma nu îmi poate acoperi cheltuielile, care numai de nabab nu sunt. Pot spune că, după o săptămână de negocieri, suma de pe contract, cash, este de trei cifre. În lei. Deocamdată spun «Stop» şi «Nu te supăra, frate.»“.

„M-am simţit foarte bine aici. E singurul radio în care am lucrat în care a funcţionat doar autocenzura. Nimeni nu mi-a spus sau nu mi-a sugerat să zic sau să nu zic ceva. Plus că faptul că în ultimii doi ani am fost şi la butoane e o experienţă care mi-a amintit de începuturile mele din anii '90“, a mai spus Jugaru pentru Pagina de Media.

În continuare, Gabi Jugaru se va ocupa de un turneu de comedie, denumit „Jugaru Shukaru Show“ pe care l-a dus deja în zece oraşe şi despre care spune că este „un fel de stand up“, cu menţiunea că niciun spectator însă nu devine ţinta ironiilor în show-ul său, aşa cum se obişnuieşte în stand up comedy. „Este o combinaţie între turneele lui Mark Twain de pe vremuri şi stilul de povestitor al lui Ion Creangă“, a mai explicat Jugaru.

Farsorul spune că mai are „un proiect cu muzică de petrecere: folclor şi lăutărie veche “, iar de o lună, şi-a lansat proprius site - Gabijugaru.ro şi un canal de Youtube pe care postează din arhiva de farse realizate în anii de Kiss FM, Pro FM, Pro TV şi Naţional. În plus, Jugaru a mai mărturisit că „într-un viitor apropiat“ se gândeşte să pregătescă o emisiune interactivă online „pentru cei care ştiu să asculte şi au ceva de spus“.