CTP l-a dojenit pe Prelipceanu în direct la Digi24: „Aveţi obligaţia să relataţi faptele şi niciun patron, niciun judecător nu pot interzice o ştire, un fapt“

După conflictul în declaraţii dintre Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea Naţiei“, difuzată de Digi24, şi Cosmin Prelipceanu, redactor-şef al Digi24, jurnalistul Cristian Tudor Popescu, invitatul permanent al postului de ştiri, a ţinut să îi explice lui Prelipceanu unde greşeşte şi ce ar trebui să facă în chestiunea relatării urmăririi penale a lui Serghei Bulgac, managerului televiziunii, informaţie nedifuzată de postul RCS RDS.

Astfel, într-un discurs de 15 minute, în care Cosmin Prelipceanu a intervenit doar de câteva ori, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre principiile din jurnalism, despre nemulţumirile şi relaţia lui cu Digi24, dar şi despre experienţa punerii sub urmărire penală a lui Adrian Sârbu, pe când jurnalistul era la „Gândul“, scrie paginademedia.ro care oferă dialogul dintre cei doi.

Prelipceanu, dojenit de CTP

Întrebat dacă Digi24 a difuzat vreo ştire despre directorul general al postului Serghei Bulgac, urmărit penal, Prelipceanu a răspuns: „A, în legătură cu domnul Serghei Bulgac, nu“, iar Cristian Tudor Popescu a zis: „Nu… nu-i normal. Aşa ceva nu este normal. E un fapt, domnule Prelipceanu. E un fapt. Nu vă cere nimeni să comentaţi lucrul acesta. E managerul postului, iar în clipa de faţă e urmărit penal“.

„Nu sunt membru al redacţiei Digi24, nici angajat. Sunt colaborator extern. Singura mea legătură cu acest post sunteţi dumneavoastră, domnule Prelipceanu. Nu cunosc pe nimeni din conducerea acestui post, nu am stat de vorbă cu nimeni. Singura persoană cu care am stat de vorbă sunteţi dumneavoastră. Însă, exisă foarte buni jurnalişti aici pe care se întâmplă să i cunosc pentru că au lucrat împreună cu mine la Gândul“, a mai zis Cristian Tudor Popescu.

Exemplul cu Adrian Sârbu

Pentru a-şi justifica afirmaţiile, jurnalistul a dat exemplu începutului urmăririi penale a lui Adrian Sârbu, arătând ce a făcut.

„Când a început urmărirea penală a domnului lui Adrian Sârbu şi ai altor membri ai conducerii Mediafax, domnul Sârbu a decis să se emită de către Mediafax Group un comunicat în care se spuneau tot felul de lucruri şi apărea o frază: «Grupul Mediafax nu va relata nimic în legătură cu acest dosar fabricat». Domnul Sârbu nu consultase pe nimeni din conducerea grupului Mediafax şi nici din conducerea editorială Gândul, asigurată atunci de domnul Claudiu Pândaru. Drept care, eu, în calitate de fondator al Gândul, am discutat cu domnii Pândaru şi Negruţiu şi am ajuns la concluzia că trebuie să-i facem domnului Sârbu o vizită. A avut loc o discuţie în care am încercat să-i explicăm domnului Sârbu că nu poate face aşa ceva. O asemenea interdicţie nu este posibilă atâta vreme cât mai practicăm meseria de jurnalişti. De ce? Pentru că niciun patron din lume nu poate interzice o ştire, un fapt. Un patron are dreptul să comunice redacţiei politica economică, politică pe care o urmează redacţia. Să o spună de la început, iar cine doreşte să lucreze în direcţia respectivă bine, cine nu, pleacă. Faptele nu pot fi interzise. Prin urmare după această discuţie domnul Sârbu a acceptat că nu poate să facă aşa ceva iar din acel moment în ziarul Gândul au apărut relatări ale diverselor evenimente în legătură cu anchetarea domnului Sârbu, aşa cum era corect“, a explicat Cristian Tudor Popescu.

„Aveţi obligaţia să relataţi faptele“

Cristian Tudor Popescu a mai zis că deşi a avut plângeri în legătură cu relaţia lui cu postul de ştiri doreşte să îşi continue colaborarea. „Eu doresc în continuare să lucrez la postul acesta. Deci cred că aveţi obligaţia să relataţi faptele şi niciun patron, niciun judecător, niciun organ de justiţie nu vă pot interzice să relataţi fapte clare petrecute cu persoane din conducerea acestui trust, care sunt cercetate penal, care au iată procese în desfăşurare. Trebuie să informaţi publicul cu ce se întâmplă acolo“, arată el.

„M-am uitat şi eu atent la această chestiune cu domnul Bendei, pe care nu-l cunosc, domnul acela Alexandrescu de la Intact. Aia este o afacere în mod evident dubioasă, o afacere puturoasă în care se va pronunţa justiţia. În ce-l priveşte pe acest domn Bendei, dânsul are o problemă. De fapt, nu dânsul, e relaţia lui cu DNA-ul. Aia e ceva ce priveşte publicul larg. Faptul că o persoană sau mai multe din DNA aveau o relaţie nepotrivită cu domnul Bendei, acesta este un lucru care trebuie adus la cunoştinţa publicului atunci când el apare. E de intreres public. Încă o dată, nu sunteţi obligaţi, nici dumneavoastră, nici eu, să comentaţi, să luaţi atitudine faţă de ce se întâmplă acolo. NU! Şi pentru asta eu nu vă voi face nici laşi şi nici proşti şi nici ofiţeri acoperiţi“, a continuat jurnalistul.

„Din acest moment eu aştept asta de la Digi24, să informeze ce se întâmplă. Aţi dat in extenso stenograme când au fost cazuri similare, foarte bine. Dar şi această chestiune nu trebuie să modifice atitudinea dumneavoastră de jurnalişti faţă de ce este acolo. Iar eu rămân în continuare cu Digi24“, a arătat Cristian Tudor Popescu.

După care, dialogul dintre cei doi a continuat astfel:

Cosmin Prelipceanu: De acord cu tot ce spuneţi. Situaţia noastră este stranie pentru că – nu ne-a interzis nimeni nimic pentru că nici nu ar putea – numai că atitudinea postului poate cântări sau va cântări în procese aflate în justiţie.

Cristian Tudor Popescu: Eu nu vorbesc de documente, să daţi dumneavoastră documente din dosar. De pildă, aţi informat, aţi făcut o ştire că managerul dumneavoastră general este cercetat penal?

Cosmine Prelipceanu: (după o scurtă pauză, puţin nedumerit) A fost, sigur. Când? Când a început urmărirea penală?

Cristian Tudor Popescu: Nu domnul Bendei! Domnul celălalt, Serghei.

Cosmin Prelipceanu: A! În legătură cu domnul Serghei Bulgac, nu.

Cristian Tudor Popescu: Nu… nu-i normal. Aşa ceva nu este normal. E un fapt, domnule Prelipceanu. E un fapt. Nu vă cere nimeni să comentaţi lucrul acesta. E managerul postului, iar în clipa de faţă e urmărit penal.

Cosmin Prelipceanu: De acord.

Cristian Tudor Popescu: Acest fapt pe care nu l-aţi comunicat ca pe o ştire nu e în regulă, din punct de vedere al principiului pe care trebuie să funcţioneze: „stick to facts”.

Cosmin Prelipceanu: De acord.

Conflictul de la distanţă dintre Pătraru şi Prelipceanu

Recent, Dragoş Pătraru a criticat în termeni duri faptul că Digi24 a trecut sub tăcere dosarul Antena Group - RCS RDS, în care este vizat şi Ioan Bendei, fostul administrator al companiei. În emisiunea „Starea Naţiei“, pe care o realizează chiar la postul de ştiri, jurnalistul a declarat, printre altele, că „televiziunea care stă toată ziua cu dreptatea şi cu adevărul în gură“ a ocolit acest subiect de interes public.

Replica lui Prelipceanu nu s-a lăsat aşteptată. Acesta a spus că Dragoş Pătraru a provocat în mod voit această discuţie şi că poziţia postului nu coincide cu declaraţiile moderatorului. „Într-un stil care nu face cinste jurnalismului, jurnalismul ar trebui să se bazeze pe informaţii, nu pe zvonuri, Dragoş Pătraru face o acuzaţie extrem de gravă. El spune că unii dintre jurnaliştii noştri sunt acoperiţi. Îl somăm public pe Dragoş Pătraru să prezinte lista, dacă o are şi dovezile aferente. În cazul în care nu o va face, îl vom da în judecată“, a zis Prelipceanu.