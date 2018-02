Cine este tânărul care a făcut-o să plângă pe Mihaela Rădulescu în prima ediţie „Românii au talent“: „Avem de-a face cu strigătul unei generaţii“ VIDEO

Tânărul a urcat pe scena de la Bucureşti pentru a recita versuri compuse chiar de el, inspirate din propria poveste de viaţă, pe un fundal muzical.

Pe când era doar un copil, mama sa a plecat în Italia, iar el a rămas în grija bunicii. Sora lui a murit într-un incendiu, la vârsta de doi ani şi jumătate. Potrivit tânărului, amintirea ei este ceea ce l-a determinat să meargă mai departe. În versurile sale, bărbatul vorbeşte despre traumele suferite, despre sărăcie şi puterea de a lupta pentru o viaţă mai bună.

„Părinţii mei au fost despărţiţi de când m-am născut eu. După, mama mea a cunoscut pe cineva şi de atunci, viaţa mea a început să nu mai fie una normală. Am început să mă simt abandonat, erau momente în care venea o dată pe săptămână acasă. Nu-mi lăsa bani şi nu e uşor să mergi la şcoală şi să te uiţi în jur, să-i vezi pe toţi că au, tu nu ai. Cred că asta m-a îndepărtat cel mai mult de şcoală în perioada aia. Mama mea era plecată în timpul ăla. Era pe aici, în Torino. Sora mea era la ţară, la bunica mea, a avut doi ani jumătate când a decedat, a fost un incident neplăcut. Îmi aduc foarte bine aminte... Era o camera foarte întunecată, plină de fum, nu se mai cunoştea nimic, era o cameră neagră şi avea un miros foarte ciudat. Sora mea e singura care m-a făcut să lupt, să fiu aici în momentul ăsta. Textul pe care l-am scris e pentru momentul în care am vrut să ţip şi nu am reuşit să ţip", a mărturisit tânărul în interviul de prezentare.

Analogic Mind a reuşit să emoţioneze întreaga audienţă prin momentul său, iar Mihaela Rădulescu nu şi-a mai putut stăpâni lacrimile: „Să vii aici şi să-ţi spui povestea aşa cum ai spus-o tu înseamnă putere. Înseamnă că înăuntrul tău ai o putere extraordinară. Te rog să continui, orice ar fi, te rog să crezi în tine şi să faci poezie, indiferent că trebuie să vinzi legume şi fructe pentru asta.", a spus Mihaela.

„Mamă, ai pierdut un înger, am rămas doar eu/ Jumătate visător, jumătate soldat în primul tranşeu/ Mamă, fii tare, tu mă susţii/ Eu mă vreau acasă, ştiu că nu vii/ Uite aici tremur, tremur din greu/ Sunt aici să lupt, pentru că vreau să fiu eu/ Avem o ţară unde mereu/ Mereu vor fi tineri care trec prin ce-am trecut eu/ Fără familie, singuri îşi caută pacea şi riscă/ Mamă, suntem un colectiv şi popii doar critică/

Nu le mai e calea noastră sfinţită, ne ignoră/ Şi banii sunt doar o ispită/ Sunt bine, mamă, am învăţat să zbor într-o aripă!“, şi-a încheiat tânărul textul.

„Strigătul unei generaţii“

Şi Florin Călinescu şi-a exprimat admiraţia pentru curajul tânărului de a-şi spune povestea, care cuprinde, spune el, „o realitate pe care nu o putem ţine sub preş“.

„Este un adevăr, este o realitate, nu o putem ţine sub preş. Este o bucată din istoria vieţii noastre, a ţării noastre, pentru că de 27 de ani, lucrurile merg într-o direcţie necunoscută, dar nu foarte prietenoasă, pentru că cei care ar trebui să ne ţină pe toţi acasă împreună, nu o fac. Din partea mea, ai toată admiraţia. Cât încă zbori într-o aripă, zboară, tată!", a spus Florin Călinescu.

„M-a durut să te aud spunându-ţi povestea cu atâta durere şi tremurând.", a mărturisit şi Andra.

Mai mult, Andi Moisescu a semnalat că textul compus de tânărul de 28 de ani reprezintă „un strigăt al unei întregi generaţii“ şi expune drama copiilor a căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate.

„Este evident că avem de-a face cu strigătul unei generaţii, generaţia celor cu părinţii plecaţi în străinătate şi asta reprezintă o dramă. Mie mi se pare că e chiar mai rău decât atât, pentru că în 27 de ani am văzut încontinuu cum românii sunt îndemnaţi să vadă mai degrabă lucrurile care-i despart, decât lucrurile care-i apropie şi asta ne va face să fim din ce în ce mai siguri şi din ce în ce mai răspândiţi şi mai slabi.", a fost de părere Andi Moisescu.

Cel de-al optulea sezon al emisiunii „Românii au talent“ a debutat aseară la Pro TV, pe 16 februarie. Show-ul, desfăşurat sub sloganul „Marea Unire a Talentului“, va fi difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30.

„Va fi un sezon ca un blockbuster, plin de trăiri de tot felul. Preselecţiile au fost încărcate de emoţii, iar concurenţii mai determinaţi ca niciodată, creativi, şi cu o dorinţă aprigă de a arăta cine sunt cu adevărat. Ne-au uimit foarte mulţi români dintre cei care au avut curajul să urce pe scenă şi cred că o să vă placă tot ce veţi vedea şi veţi simţi din 16 februarie“, declara Mihaela Rădulescu.