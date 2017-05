Cine o va înlocui pe Iulia Vântur la „Ferma Vedetelor“

Al treilea sezon al emisiunii „Ferma Vedetelor“ de la Pro TV va fi prezentat de Monica Bârlădeanu, scrie Libertatea şi Paginademedia.ro, care citează surse apropiate producţiei.

Contactaţi de Adevărul, reprezentanţii postului nu au dorit să comenteze informaţia.

Totuşi, Iulia Vântur, care a prezentat primele sezoane ale show-ului, a confirmat că va fi înlocuită de Monica Bârlădeanu, motivând că are mai multe proiecte în India pe care nu le-a putut amâna.

„Cu mare părere de rău a trebuit să renunţ, pentru o vreme, la proiectele din România, pentru că cele din India erau deja în derulare. Am lansat trei piese, urmează să lansez alte trei videoclipuri cu artişti importanţi din India, ce erau deja programate exact în perioada filmărilor pentru «Fermă». Mi-a fost imposibil să lipsesc pentru trei luni, deşi am încercat să găsesc o soluţie. Apreciez faptul că Pro TV a înţeles şi mi-a susţinut decizia. Nu mi-a fost uşor, pentru că sunt foarte implicată emoţional în ceea ce am făcut în Pro TV, dar cred că vom mai avea ocazia să lucrăm împreună. Ştiu că am lăsat «Ferma» pe mâini bune şi mă bucur că tot o moldoveancă stă în capul mesei acolo. Monica tot ieşeancă e. Sunt alături de ei cu sufletul“, a declarat Iulia Vântur pentru Click!.

FOTO Sebastian Florea - Visual Artist / Facebook Monica Bârlădeanu

Primul sezon „Ferma Vedetelor“, filmat în apropierea Bucureştiului, a fost câştigat de George Vintilă, iar al doilea, care a avut ca decor o zonă din Cipru, l-a desemnat învingător pe Paul Ipate.

Anul acesta, Pro TV pregăteşte un nou format cu fermieri - „Gospodar fără pereche“ -, iar prezentatoare va fi Anamaria Prodan Reghecampf. Mai multe detalii aici.