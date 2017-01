Burtiera falsă RTV, record de reclamaţii la CNA: câţi oameni s-au sesizat după ce au citit că „Iohannis cere de la Guvern lege pentru amnistie şi graţiere“

Peste 600 de sesizări au fost primite de CNA în cazul burtierei afişate de România TV, atunci când Preşedintele României, Klaus Iohannis, a prezidat şedinţa de Guvern. Numărul petiţiilor este în creştere, după cum scrie paginademedia.ro.

România TV a titrat pe burtieră un mesaj care nu avea legătură cu ce se întâmplase în realitate: „Iohannis cere de la Guvern lege pentru amnistie şi graţiere“.

În urmă cu câteva zile, în spaţiul public au aupărut informaţii că Guvernul ar intenţiona să aprobe ordonanţe de urgenţă privind graţierea şi amnistia, fără consultare publică, iar acest fapt a dus la prezenţa lui Iohannis la şedinţa de Guvern.

Preşedintele a ţinut şi un scurt discurs în deschiderea şedinţei de Guvern, pe care România TV l-a rezumat cu un mesaj care nu are legătură cu realitatea „Iohannis cere de la Guvern lege pentru amnistie şi graţiere“, notează sursa citată.

Klaus Iohannis a deschis şedinţa de Guvern, spunând că premierul s-a angajat să nu bage peste noapte pe ordinea de zi ordonanţele legate de graţiere şi de modificare a codurilor penale. „Sunt doi elefanţi în cameră şi nimeni nu vorbeşte despre ei: ordonanţa de graţiere şi cea de modificare a codurilor penale. Evident că şi despre ele am discutat cu premierul de dimineaţă, mi-a spus că discuţia avusese loc cu anumiţi colegi din Guvern. Premierul mi-a spus ca nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentară aceste chestiuni (ordonanţa de graţiere şi cea de modificare a codurilor penale - n.r.). Subliniez si sper sa fiu in asentimentul premierului, s-a angajat ca aceste chestiuni sa nu fie bagate peste noapte in nici o sedinta de Guvern“, a zis Iohannis.

Cele mai sesizate cazuri la CNA în ultimii ani au fost:

-„X Factor“ şi remarcile homofobe ale lui Cheloo (pe atunci jurat al show-ului), care a avut 900 de sesizări;

-nunta gay de la emisiunea Patru nunţi şi o provocare, de pe Pro TV, cu 2.000 de reclamaţii;

-cazul Ionuţ Anghel, copilul ucis de maidanezi, peste 1.000 de reclamaţii.