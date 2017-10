VIDEO Tom Petty a murit la vârsta de 66 de ani. Artistul a suferit un stop cardiac în reşedinţa sa din Malibu

Tom Petty a devenit faimos în anii '70 cu trupa sa, Tom Petty and The Heartbreakers. Grupul a lansat mai multe hituri, printre care "American Girl", "Free Fallin", "Breakdown", "Listen to her heart" şi multe altele. Trupa a fost inclusă în celebra Rock and Roll Hall of Fame în 2002.

Deşi Petty şi trupa lui au debutat în 1976, au continuat să se descurce şi să rămână în atenţia publicului în ultimele patru decenii. Petty a avut ultimul său spectacol luni seara, într-o serie de trei show-uri sold out la Hollywood Bowl, pentru a încheia turneul aniversar de 40 de ani. Trupa a scris pe site că turneul a inclus 53 de spectacole în 24 de state.

În decembrie, Petty a declarat pentru publicaţia Rolling Stone că este convins că acesta va fi ultimul turneu al grupului:

"Este foarte probabil să continuăm să cântăm, dar vom avea oare 50 de spectacole într-un turneu? Nu cred că aş minţi dacă nu aş spune că mă gândeam că acesta ar putea fi ultimul nostru turneu. Am o nepoată acum, as vrea să o văd cât de mult posibil. Nu vreau să-mi petrec viaţa pe drum. Acest turneu mă va duce departe timp de patru luni. Cu un copil mic, asta e mult timp. "

Petty, care a lansat trei albume solo şi 13 albume cu Tom Petty şi Heartbreakers, a participat de asemenea la supergrupul din 1980 Traveling Wilburys, cu Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison şi Jeff Lynne. El a declarat pentru Rolling Stone că speră să lanseze o versiune de lux a albumului său solo "Wildflowers" din 1994, cu un disc bonus de material nealimentat. De asemenea, spera să meargă într-un turneu special "Wildflowers".