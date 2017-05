Patricia Kaas, despre show-ul pe care îl aduce în România: „Un spectacol care seamănă cu mine, cea de acum“

La patru ani distanţă de la ultimul său concert la noi în ţară, Patricia Kaas şi-a programat două întâlniri cu fanii români. Patricia Kaas va cânta, pe 24 iunie, la Sala Palatului din Bucureşti, şi două zile mai târziu, pe 26 iunie, în Parcul Rozelor din Timişoara.

„Vreau să vă propun un spectacol care seamănă cu mine, cea de acum“, spune Patricia Kaas despre showul cu care revine în România.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti sunt disponibile la preţurile de 120, 150, 200, 250 şi 300 lei. Pentru Timişoara, biletele costă 80, 120, 160, 200, 240 şi 300 lei. Biletele pentru categoria VIP de la Sala Palatului sunt epuizate.

Artista franceză a susţinut cel mai recent concert în România în urmă cu patru ani, iar acum îşi va promova albumul omonim, al zecelea din cariera sa, apărut în 2016, informează organizatorii, Events.

„Patricia Kaas“ este prima colecţie de melodii originale lansate de artistă în ultimii 13 ani.

Când casa de discuri Warner Music France anunţa lansarea noului album al Patriciei Kaas în 2016, artista spunea: „Ce mi-aş dori astăzi?... Un album precum cele pe care le scoteam pe vremuri. Un album cu melodii care să mă reprezinte". Discul include 13 piese, în nota melancolică specifică artistei. "Nu sunt tristă, ci melancolică. Când îţi pierzi mama la vârsta de 20 de ani, iar tatăl tău moare la scurt timp după, melancolia face parte din viaţa ta“, mai adăuga Patricia.

Patricia Kaas a fost recent nominalizată la categoria „Best French Act Award“ la Big Apple Music Awards 2017, gală ce va avea loc pe 22 octombrie, la New York. În afară de Patricia, la aceeaşi categorie mai sunt nominalizate Indila şi Mylene Farmer. La categoria „Best Romanian Act“ concurează Inna şi Alexandra Stan. Fanii Patriciei o pot vota pe Twitter, Facebook şi Instagram la #BAMA2017DiamondEdition_PatriciaKaas

Patricia Kaas, născută pe 5 decembrie 1966, la Forbach, este interpretă şi compozitoare, dar şi actriţă. A debutat în 1988, cu „Mademoiselle chante...“, urmat de alte nouă materiale de studio. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Mademoiselle chante le blues“, „Mon Mec a Moi“, „Quand Jimmy Dit“, „Kennedy Rose“, „Entrer dans la lumière“ şi „Il me dit que je suis belle“. Albumele sale au fost vândute în peste 18 milioane de copii. În 2009, a reprezentat Franţa la Eurovision Song Contest, cu piesa „Et s'il fallait le faire“, care s-a clasat pe locul al optulea. Şi-a făcut debutul în film în pelicula „And now... Ladies and Gentlemen“ (2002), unde a jucat alături de Jeremy Irons. A mai jucat, alături de Serge Hazanavicius, în filmul „Assassinée“ (2012), regizat de Thierry Binisti.