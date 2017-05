Moldovenii, supăraţi că juriul din România nu le-a dat punctaj maxim la Eurovision 2017. Mihai Trăistariu: „Poate că Luminiţa Anghel s-a răzbunat“

Basarabenii Sunstroke Project au reuşit cea mai bună clasare din istoria participării Moldovei la Eurovision, locul trei în finala din acest an FOTO EPA

În ultimele zile, unul din cele mai discutate subiecte pe reţelele sociale de către utilizatorii din Republica Moldova a fost legat de numărul mic de puncte primit de concurenţii basarabeni, trupa SunStroke Project, în finala Eurovision 2017, din partea juriului de la Bucureşti: doar 8 puncte, în loc de 12, aşa cum se obişnuia în anii trecuţi.

Deşi SunStroke Project s-a clasat pe podium, ocupând locul trei cu 374 de puncte pentru piesa „Hey Mamma!“, moldovenii tot s-au supărat pe membrii juriului, format din Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Paula Seling şi Cezar Ouatu, după cum scrie agora.md. Pe unii nu i-au îmbunat nici măcar cele 12 puncte venite de la telespectatorii din România, cu atât mai mult cu cât juriul din Moldova le-a acordat soliştilor noştri, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, maximum de puncte.

Mai exact, cei cinci membri ai juriului român au acordat fiecărei ţări din finala Eurovision 2017 puncte de la 1 la 12 (fără 9), iar la sfârşit s-a făcut o medie. Cum s-a ajuns în situaţia ca Moldova să primească doar 8 puncte din partea României? Ei bine, Paula Seling le-a acordat moldovenilor cea mai mică notă dintre cei patru membri ai juriului, respectiv 7, preferatele sale fiind, în ordine, Olanda (12 puncte), Bulgaria (10 puncte) şi Danemarca (8 puncte).

Mihai Trăistariu a fost singurul care a acordat punctaj maxim reprezentanţilor Moldovei, în timp ce Luminiţa Anghel şi Tavi Colen le-au oferit câte 10 puncte, iar Cezar Ouatu 8.

Evident, moldovenii s-au simţit trădaţi având în vedere că toţi cei cinci membri ai juriului de specialitate de peste Prut au acordat punctaj maxim României, la fel cum a făcut şi publicul basarabean.

Trăistariu: „Luminiţa Anghel s-a răzbunat pe moldoveni!“

Mihai Trăistariu (40 ani) are şi o teorie privind unul dinre motivele pentru care s-a ajuns într-o astfel de situaţie. Cântăreţul a oferit pentru „Click“ detalii picante din culisele votării, vorbind despre modul în care colegii lui au punctat prestaţia de la Kiev a Republicii Moldova. El este de părere că Luminiţa Anghel le-ar fi plătit moldovenilor o poliţă mai veche: „Poate că ea s-a răzbunat că Moldova i-a dat doar 7 puncte la ediţia Eurovision din 2005, când alături de Sistem s-a clasat pe locul 3 în finală, cu piesa «Let me try»“.

Trăistariu, care şi el a primit 12 puncte din partea Moldovei, în 2006, când s-a clasat la Eurovision pe locul patru, cu piesa „Tornero“, înţelege necazul basarabenilor: „Regret că s-a întâmplat aşa. Să ne ierte! Am avut o discuţie cu colegii mei din juriu, ei au vrut să fie cinstiţi. Le-am explicat că e nevoie să dăm Moldovei punctajul maxim, să ne ajutăm reciproc. Asta facem an de an şi dacă pierdem şi noi acest ajutor, acest schimb de voturi geografice, nu e bine“.

Trăistariu, ironizat

Mihai s-a trezit însă luat peste picior: „Ceilalţi membri ai juriului nu m-au înţeles, nu m-au crezut. Mi-au zis: «Ce-ţi pasă ţie, iar vrei să mergi la Eurovision?». Dar eu le-am spus că e vorba de România, că mai avem nevoie de voturi de la ei şi în viitor. Am fost singurul care le-a dat 12 puncte moldovenilor, iar ei au primit doar trei puncte de la juriul românesc, care s-a cumulat cu nota de la publicul din România şi s-a ajuns în final, la 8 puncte“, a mai povestit Trăistariu.

Şi fără voturile românilor, trupa SunStroke Project din Republica Moldova, s-a clasat înaintea noastră: pe locul al treilea, cu 374 de puncte, iar reprezentanţii noştri, Alex Florea (25 ani) şi Ilinca Băcilă (18 ani), pe locul 7, cu 282 de puncte. Mihai a lăudat prestaţia României: „Îi felicit pe Ilinca şi pe Alex că au făcut o impresie bună şi că au luat un loc bun. Am aflat că preşedintele Moldovei va premia trupa SunStroke Project cu 10. 000 de euro“.

(Tatiana Solomon)

„Juriul de specialitate a tras România în jos“

Prestaţia României la Eurovision 2017 a fost comentată la Adevărul Live şi de Ovidiu Cernăuţeanu (42 de ani) aka Ovi, care a fost în juriul Selecţiei Naţionale Eurovision 2017 şi care, alături de Paula Seling, a participat de două ori în finala show-ului: în 2010, când s-au clasat pe locul 3 cu piesa „Playing with fire“, şi în 2014, cu piesa „Miracle“, care s-a clasat pe poziţia a 12-a.

„«Yodel It!» e o piesă pe care personal am clasat-o în top 10. Îi salutăm pe Alex şi pe Ilinca, îi felicităm, sunt ai noştri şi au făcut o figură foarte frumoasă. E foarte greu, eu ştiu tot procesul prin care trebuie să treci de la a scrie piesa, a reuşi să o aduci într-un format care să convingă pe etapa naţioală, să câştigi, să mergi în semifinală acolo, să ajungi în finală şi dacă reuşeşti să te clasezi şi în top 10 deja e chiar de salutat şi mai ales că ei sunt doi artişti tineri, care n-au avut o experienţă anterioară în acest concurs şi au obţinut un punctaj foarte bun, au ieşit pe locul 5 la public“, a declarat Ovi.

Întrebat ce le-a lipsit românilor pentru a se clasa pe un loc mai bun, Ovi a spus: „Nu ştiu. Se pare că juriul de specialitate i-a tras destul de mult în jos la punctaj. Dacă juriul ar fi considerat că piesa nu este neapărat originală în sensul românesc, poate acesta a fost un criteriu care i-a tras în jos. Nu ştiu, speculez. Cât despre show, cred că a fost reuşit, dacă s-ar fi putut mai mult, e greu de spus. Dacă asta şi-au dorit şi ei sunt mulţumiţi cu show-ul în sine...“.

Controverse şi pe seama câştigătorului Eurovision 2017

Mai multe voci susţin că un rol important în victoria portughezului Salvador Sobral l-au jucat şi zvonurile privind starea precară de sănătate a acestuia, care, susţin unii, a impresionat publicul şi juriile şi i-au motivat să-l voteze. Presa din Germania a scris că artistul în vârstă de 27 de ani ar avea nevoie de un transplant de inimă şi că acesta a fost şi principalul motiv pentru care nu a putut veni la Kiev pentru repetiţiile tehnice. Totuşi, agentul artistului a negat vehement informaţiile apărute în presă, precizând că în realitate Sobral a fost nevoit să facă o operaţie de hernie.

Acest subiect a fost abordat şi de Ovi la Adevărul Live, artistul fiind de părere că indiferent dacă povestea este sau nu adevărată a jucat un rol important, precizând însă că artistul merita oricum să câştige datorită piesei şi interpretării: „Cred că a contat foarte mult şi povestea lui, care, din câte am înţeles, e şi nu e chiar veridică. Fake news sau nu, a fost un PR stunt, cum se spune, salutăm şi învăţăm din chestia asta, bravo lui. Dar, altfel, ca moment, a fost foarte reuşit, mai ales că era şi sora sa, care a compus piesa, au cântat-o împreună la sfârşit, Portugalia nu mai câştigase Eurovisionul niciodată... Deci probabil au fost mai multe elemente care, puse cap la cap, au făcut ca acest moment să câştige Eurovisionul. A fost foarte frumos pentru concurs, pentru că la origini este un concurs de creaţie şi poate că în ultimii ani s-a pus mai mult accent pe show, pe cât de excentric eşti, poate mai mult decât ar trebui. Eu ştiu foarte bine, pentru că în 2014 (n.r. - când a câştigat Conchita Wurst) am fost loviţi de acel fenomen (Râde) şi faptul că s-a revenit la muzică, la interpretare şi la un moment scenic foarte simplu şi sincer, a contat foarte mult. A contat şi povestea, dar şi interpretarea a fost de excepţie.“