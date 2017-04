Kings of Leon a lansat videoclipul „Trilogy“, care reuneşte trei piese şi are o durată de 11 minute VIDEO

„Waste a Moment“, „Find Me“ şi „Reverend“, extrase de pe cel mai recent album, „Walls“, au fost editate împreună, iar rezultatul este un scurtmetraj ce aminteşte de serialul „Stranger Things“. Videoclipul este realizat de regizorul Dimitri Basil.

„Trupele au mereu o idee care sună interesant, dar, ulterior, ajunge să pară că nu mai are niciun sens sau se tem de angajamente creative pe termen prea lung“, a declarat solistul Caleb Followill pentru Entertainment Weekly. „Noi facem însă alegeri estetice puternice, îmbrăţişăm lucruri noi şi diferite, mereu întrecându-ne pe noi înşine, aşa că am decis să intrăm în totalitate în acestă poveste ciudată despre un mic orăşel în care se întâmplă lucruri bizare“.

Albumul „Walls“ este al şaptelea material discografic al trupei şi a debutat pe locul întâi în Billboard 200, cu vânzări de 77.000 de copii în prima săptămână.

Kings Of Leon este o trupă rock înfiinţată în Nashville, Tennesse, în anul 2000. Grupul este alcătuit din fraţii Caleb Followill (voce, chitară), Nathan Followill (tobe, percuţie) şi Jared Followill (bas, backing vocals) şi verişorul lor Matthew Followill (chitară, backing vocals). Primele discuri au avut un stil cu influenţe Southern rock, cu influenţe blues şi country, dar, gradual, stilul formaţiei Kings Of Leon s-a schimbat şi a inclus o varietate de alte genuri muzicale, precum rock alternativ, garage rock, post-punk. Cel de-al patrulea album de studio al grupului, „Only by the Night“, lansat în septembrie 2008, i-a adus celebritatea, a fost bine primit de critici şi a inclus câteva piese de succes, precum „Sex on Fire“, „Use Somebody“, „Closer“ şi „Crawl“. Discul „Mechanical Bull“ a apărut în anul 2013. Kings Of Leon a primit şapte nominalizări la premiile Grammy, câştigând trei dintre aceste trofee.