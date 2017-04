Iuliana Beregoi, despre cum a ajuns să le cânte ruşilor piesa „Lupii“: „Mentorul meu mi-a spus că simte mesajul chiar dacă nu înţelege versurile“ VIDEO

În cadrul finalei show-ului rusesc, Iuliana Beregoi a ales să interpreteze în limba română melodia „Lupii“, în versiunea cântăreţei Adda şi inspirată din folclorul românesc. Copila a urcat pe scenă purtând un costum naţional stilizat, iar interpretarea sa a cucerit atât publicul, cât şi juriul, fiind aplaudată şi acompaniată de cei prezenţi în sală. Şi cei din faţa televizoarelor au fost impresionaţi, tânăra clasându-se pe locul doi în preferinţele telespectatorilor, cu 33,6% din voturi.

Într-un interviu pentru „Adevărul“, Iuliana Beregoi a povestit cum de a ales o melodie în limba română, dezvăluind că pentru finală, în mod normal, ar fi trebuit să pregătească două piese, una în limba rusă şi una în limba engleză, însă antrenoarea sa a fost emoţionată de felul în care a interpretat piesa „Lupii“, aşa că a decis să mizeze pe această melodie.

„Mentorul meu, Niusha, m-a întrebat ce piese cunosc în limba română şi dacă ştiu «Melancolie». Mi s-a părut că e prea uşoară pentru concurs, aşa că am venit cu mai multe propuneri, iar în ultimul moment i-am cântat «Lupii» şi i-a plăcut foarte mult, mi-a spus că emoţia transmisă reuşeşte să îi atingă sufletul şi că simte mesajul piesei chiar dacă nu înţelege versurile“, a povestit Iuliana.

În ceea ce priveşte experienţa de pe scenă şi modul în care publicul a reacţionat, copila a mărturisit: „A fost un mare vis să ajung să cânt pe acea scenă imensă. Consider că mi s-a împlinit acest vis frumos. A fost minunat! Am trăit emoţii puternice pe care le-am redat într-o piesă atât de frumoasă. În acel moment simţeam că sunt urmărită de milioane de oameni şi acest lucru mi-a dat putere să cânt. Publicul a fost extraordinar, chiar dacă eu am fost o străină pentru ei m-au încurajat foarte mult şi mi-au dat o motivaţie deosebită. Şi membrii juriului la fel, pe tot parcursul interpretării cred că au trăit aceleaşi sentimente frumoase împreună cu mine. Am reuşit să-i ridic în picioare şi să-i fac să danseze şi să mă aplaude.“

Copila a precizat că a fost îndrumată de interpreta rusă Jasmin, soţia primarului din Orhei, să participe la „Vocea Rusiei Junior“, după ce artista a participat la un concert de-al tinerei şi a fost la rândul ei impresionată de calităţile vocale.

Iuliana a vorbit şi despre momentul în care a aflat că nu va ajunge în confruntarea finală, când a mulţumit printre lacrimi: „Reacţia de după finală a fost una foarte specială....Eram pregătită cu un discurs foarte mare, dar emoţiile şi lacrimile m-au lovit în plin, nu am mai avut putere să mai scot vreun cuvânt.“

În ceea ce priveşte planurile de viitor, Iuliana spune că are multe idei şi propuneri, însă deocamdată se va concentra pe concerte şi pe noi piese pe care doreşte să le lanseze. „Pe viitor aş vrea să cuceresc noi orizonturi, iar pentru asta voi munci mult“, a mai declarat tânăra pentru „Adevărul“.