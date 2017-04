Cum s-a transformat un festival de lux din Bahamas, cu bilete de 12.000 de dolari, într-un coşmar: spectatorii au fost jefuiţi, agresaţi şi înfometaţi VIDEO

The Telegraph relatează incidentul pe un ton ironic: Fyre Festival ar fi trebuit să fie cel mai spectaculos şi strălucitor eveniment muzical al anului, oferind toate acele oportunităţi de a face selfie-urile la care ar putea să viseze tinerii bogaţi şi cu trupuri modelate în sălile de fitness, foarte influenţi pe Instagram. Dar Fyre Festival s-a transformat rapid într-un film de groază, oferindu-le spectatorilor o experienţă similară cu cea prezentată în „Jocurile Foamei“, modelele de pe Instagram fiind forţate să caute adăpost în aeroport după ce au descoperit lipsa mâncării, localnici violenţi, locuinţe îngrozitoare şi câini periculoşi lăsaţi să se plimbe liberi.

Drept urmare, reţelele sociale au explodat cu povestiri despre teroarea şi dezamăgirea trăite de festivalierii care au ajuns pe insula din Bahamas doar pentru a descoperi corturi pe jumătate montate, bagajele fiindu-le aruncate în remorca unui camion, hoţi şi localnici violenţi şi o varietate de mâncare ce s-a dovedit a se limita doar la sandvişuri cu şuncă şi brânză.

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanGallal) April 28, 2017

We have been locked indoors with no air NO FOOD and NO water #fyrefestival #fyrefest fyrefraud pic.twitter.com/wg5pZmSvnx — Lamaan (@LamaanGallal) April 28, 2017

Una dintre spectatoare, care a plătit 10.000 de dolari pentru un bilet în zona VIP, şi-a lăsat bagajele într-un cort ridicat pe jumătate, iar acestea i-au fost furate după doar câteva minute.

„Un tip a fost lovit în faţă de gărzile de securitate, care i-au luat portofelul“, a dezvăluit un alt spectator pe platforma Reddit, în timp ce alţi participanţi susţin că rezidenţii de pe insulele din vecinătate i-au agresat fizic pe unii dintre cei prezenţi la Fyre Festival.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) April 28, 2017

The "gourmet cuisine" this weekend was included in the ticket cost. We are being fed salads and ham and cheese sandwiches out of this tent pic.twitter.com/MRv7U0RiyM — dylan (@DylanACOP) April 28, 2017

Ministerul Turismului din Bahamas oferă asistenţă şi consiliere

În replică, Ministerul Turismului din Bahamas a dat publicităţii un comunicat de presă în care a prezentat scuze publice pentru organizarea defectuoasă a acestui eveniment, subliniind faptul că instituţia nu este partener oficial al festivalului şi oferind asistenţă şi consiliere tuturor participanţilor care vor să plece din Bahamas în orele următoare.

„Suntem extrem de dezamăgiţi de cele întâmplate. Oferim scuzele noastre singere tuturor celor care au călătorit în ţara noastră pentru acest eveniment. Turismul este industria noastră principală şi este scopul nostru de a oferi experienţe şi evenimente de clasă mondială. Sute de vizitatori ai insulei Exuma au fost întâmpinaţi cu o totală lipsă de organizare şi haos. Organizatorii Fyre au cerut recent sprijinul Ministerului Turismului pentru acest eveniment privat. Ministerul Turismului nu este un sponsor oficial al Fyre Festival. Având în vedere grandoarea evenimentului, ne-am oferit sprijinul, aşa cum facem când vine vorba de orice eveniment internaţional. Am oferit consiliere şi am comunicat cu alte agenţii guvernamentale. Organizatorii evenimentului ne-au asigurat că au fost luate toate măsurile de precauţie pentru un show sigur şi de succes, dar în mod clar nu au dispus de capacitatea de a duce la bun sfârşit un eveniment de o asemenea anvergură. O echipă a Ministerului Turismului se află în aceste momente pe insulă pentru a oferi asistenţă şi a se asigura că participanţii se întorc în condiţii de siguranţă acasă. Sperăm că spectatorii Fyre Festival nu vor exclude posibilitatea de a reveni pe insulele din Bahamas pentru a se bucura cu adevărat de frumuseţea locurilor“, se arată în comunicat.

Rapperul Ja Rule, unul dintre principalii organizatori: „Sunt profund întristat. Nu a fost o înşelătorie“

Fyre Festival reprezintă o iniţiativă a antreprenorului Billy McFarland şi a rapperului Ja Rule, conceput ca o alternativă exotică a celebrului festival Coachella din Statele Unite şi promovat de o mulţime de modele, inclusiv Bella Hadid, Chanel Iman şi Emily Ratajkowski.

Pe de altă parte, rapperul Ja Rule a declarat că este profund întristat de această situaţie, însă insistă că festivalul nu este o scamatorie. „Eu şi partenerii mei ne-am dorit un eveniment uimitor nu o înşelătorie aşa cum cred toţi. Nu îmi dau seama cum s-a ajuns într-o asemenea situaţie, dar mă străduiesc să remediez situaţia, asigurându-mă că toţi participanţii îşi vor primi banii înapoi“, a scris cântăreţul pe Twitter.

Promovat de vedete şi cu artişti de top în line-up

Fyre Media, compania care organizează festivalul, a plătit mai mulţii formatori de opinie de pe reţelele sociale pentru a promova evenimentul înainte ca line up-ul festivalului să fie anunţat. Campania de promovare a avut efectul scontat, iar organizatorii au vândut mii de bilete la evenimentul descris drept „un moment cultural, creat dintr-o combinaţie de muzică, artă şi gastronomie“, ce va fi organizat timp de două weekenduri pe insula Exumas din Bahamas.

Au apărut o serie de zvonuri şi informaţii potrivit cărora întregul festival ar reprezenta de fapt o escrocherie elaborată, după ce trupa Blink-182 s-a retras, brusc, din line up-ul evenimentului, pretizând că «nu suntem încrezători că vom avea la dispoziţie lucrurile necesare pentru a oferi un show de calitate aşa cum ne-am obişnuit fanii». Trupa ar fi trebuit să susţină un concert la Fyre Festival alături de alte nume mari din industria muzicală, precum Skepta, Major Lazer, Disclosure şi membrii grupului hip-hop înfiinţat de Kanye West - G.O.O.D. Music.

Potrivit unui spectator, organizatorii de pe insula Exuma au înmânat participanţilor foi de hârtie, încurajându-i să completeze cereri pentru a obţine o rambursare totală a biletelor. Cu toate acestea, pe site-ul Fyre Festival a fost publicat un mesaj în care se afirmă: „Toate vânzările de bilete sunt definitive. Nu va exista rambursare.“

Organizatorii festivalului au publicat un mesaj pe contul de Instagram al evenimentului în care spun că „încearcă să îi cazeze în alte spaţii pe participanţi şi să le ofere o experienţă de neuitat“, dar şi că i-au mutat pe spectatori într-o zonă ferită.