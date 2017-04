Richard Gere dezvăluie de ce nu mai apare în marile filme: teoria actorului care arată adevăratele jocuri de culise de la Hollywood

China îi pune beţe-n roate

Vreme de 20 de ani la rând, Richard Gere a fost unul dintre actorii favoriţi ai studiourilor hollywoodiene care garanta nu doar filme reuşite, ci şi încasări considerabile. Dovadă fiind chimia fără de cusur pe care a avut-o cu Julia Roberts în „Pretty Woman“ care a făcut ca Paramount să reunească duoul la zece ani distanţă pentru un pseudo-sequel, „Runnaway Bride“. Dar, după succes a venit şi reversul medaliei: Gere, treptat, nu a mai apărut în marile filme, fiind refuzat sau trecut pe bară de cele mai importante studiouri de film. Deşi acest ciclu este o rutină pentru actori, Richard Gere crede că motivul Hollywoodului pentru care nu mai este chemat la audiţii nu are de-a face cu vârsta, ci cu un alt factor, scrie revista „Vanity Fair“.

Acest factor, spune Gere, este China, ţara care finanţează multe dintre producţiile de la Hollywood în aceste zile. Poate prin coincidenţă, dar China este ţara pe care Gere, un tibetan budist practicant şi vechi prieten al liderului exilat al acestei religii, Dalai Lama, a discreditat-o în timpul galei Oscar din 1993, fiind aspru criticat pentru această atitudine.

„Se produc filme în care, cu siguranţă, nu pot să joc pentru că aşa spun chinezii: «Fără el!». Recent, am avut parte de un episod în care cineva mi-a spus că nu poate finanţa un film cu mine pentru că investitorii chinezi ar fi deranjaţi“, a spus Gere într-un interviu pentru „The Hollywood Reporter“.

Cum a simţit presiunea chinezilor

După ce a evidenţiat „situaţia absolut oribilă în ceea ce priveşte drepturile omului“ în China, Gere a rămas devotat cauzei sale şi chiar a încercat boicotarea Jocurilor Olimpice din 2008, a făcut presiuni asupra Chinei să acorde Tibetului independenţa şi a criticat ţara în nenumărate interviuri.

În acelaşi timp, Gere şi-a menţinut cariera actoricească cu roluri în filme independente, însă, spune el, chiar şi creatorii acestor producţii au fost destul de reticenţi să îl aibă în echipă.

„Trebuia să filmez cu un regizor chinez şi cu două săptămâni înainte de prima zi de filmare m-a sunat şi mi-a spus: «Îmi pare rău, nu mai pot să o fac». Am vorbit cu el printr-o linie telefonică secretă şi protejată ca să îmi explice motivele. Dacă aş fi lucrat cu acl regizor, el şi toată familia lui nu ar mai fi putut să părăsească China, iar el nu ar mai fi putut să muncească“, a dezvăluit Gere.

Cu toate acestea, Gere nu îşi plânge de milă şi spune că nu ar fi vrut să joace roluri în francize sau în blockbustere. „Nu mă interesează să joc rolul unui Jedi zbârcit în cadrul unui film de interes major“, evidenţiază el. Mai mult, Gere spune că se simte bine că nu trebuie să mai apară forţat pe covorul roşu.

În final, Gere spune că el are acum ceea ce Hollywoodul zilelor noastre nu are: bani şi libertate. „Am avut destul de mult succes în ultimele trei decenii încât acum îmi pot permite să joc în filme mai mici“, încheie el.

O carieră de succes

Richard Gere a jucat în peste 50 de filme. Unul dintre primele lui roluri principale datează din 1978, când Richard Gere a jucat în „Zile în paradis/ Days of Heaven“ de Terrence Malick. Şi-a dobândit faima mondială în 1980 cu rolul din drama „American Gigolo“, de Paul Schrader, iar apoi cu rolul din comedia romantică „Frumuşica/ Pretty Woman“, alături de Julia Roberts.

Actorul american s-a remarcat şi în alte pelicule cu succes de casă, precum „Yankeii/ Yanks“ (1979), „Ofiţer şi gentleman/ An Officer and a Gentleman“ (1982), „La răscruce între dragoste şi moarte/ Intersection“ (1994), „De bună voie şi nesilită de nimeni/ Runaway Bride“ (1999), „Toamna la New York/ Autumn in New York“ (2000), „Profeţiile Omului-Molie/ The Mothman Prophecies“ (2002).

Prestaţia actoricească din musicalul „Chicago“ (2002), în care a interpretat rolul unui avocat strălucit, alături de Renée Zellweger şi Catherine Zeta-Jones, i-a adus în 2003 Globul de Aur. Richard Gere a fost din nou nominalizat la Globul de Aur în 2013 pentru rolul din filmul „Arbitrage“.