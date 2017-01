Nominalizări Oscar 2017: Musicalul „La La Land“ este starul ediţiei, iar Academia a dovedit că şi-a învăţat lecţia VIDEO

Musicalul „La La Land“, care are deja în palmares un număr-record de Globuri de Aur - şapte, se detaşează din pluton cu 14 nominalizări, reuşind astfel să egaleze recordul deţinut de filmele „Titanic“ şi „All About Eve“.

Un film de dragoste plin de culoare, „La La Land“ a fost nominalizat inclusiv la cele mai importante categorii: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Damien Chazelle), Cea mai bună actriţă în rol principal (Emma Stone) şi Cel mai bun actor în rol principal (Ryan Gosling). Mai mult, la categoria Cel mai bun cântect filmul se bucură de două nominalizări, pentru „City of Stars“ şi „Audition (The Fools Who Dream)“.

Lungmetrajul SF „Arrival“ şi drama „Moonlight“ urmează în topul nominalizărilor, fiecare având câte opt, în timp ce filmul care marchează revenirea lui Mel Gibson, „Hacksaw Ridge“, se bucură de şase nominalizări la Oscar 2017, inclusiv pentru Cel mai bun film, Cel mai bun actor în rol principal (Andrew Garfield) şi Cel mai bun regizor, semn că Gibson nu mai este persona non grata a Hollywoodului după comentariile rasiste şi sexiste făcute în urmă cu mai mulţi ani. î

După valul de critici dure pe care Academia Americană de Film l-a îndurat la ediţia trecută cu privire la absenţa diversităţii, de această dată la fiecare categorie de interpretare a fost nominalizat câte un artist de culoare – Mahershala Ali (Cel mai bun actor în rol secundar pentru „Moonlight“), Denzel Washington (Cel mai bun actor în rol principal pentru „Fences“) şi Ruth Negga (Cea mai bună actriţă în rol principal pentru „Loving“). În premieră, la categoriile de interpretare în roluri secundare au fost nominalizate trei actriţe de culoare (Viola Davis – „Fences“; Naomie Harris – „Moonlight“; Octavia Spencer – „Hidden Figures“) şi doi actori de culoare (Mahershala Ali – „Moonlight“ şi Dev Patel – „Lion“).







Lista completă a nominalizărilor Oscar 2017.



Cel mai bun film

„Arrival“

„Hacksaw Ridge“

„Hidden Figures“

„Fences“

„Hell or High Water“

„Lion“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

„La La Land“





Cel mai bun regizor

Damien Chazelle –„La La Land“

Mel Gibson – „Hacksaw Ridge“

Barry Jenkins – „Moonlight“

Kenneth Lonergan – „Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – „Arrival“





Cea mai bună actriţă în rol principal

Isabelle Huppert – „Elle“

Ruth Negga – „Loving“

Natalie Portman – „Jackie“

Emma Stone – „La La Land“

Meryl Streep – „Florence Foster Jenkins“





Cel mai bun actor în rol principal

Casey Affleck – „Manchester by the Sea“

Andrew Garfield, – „Hacksaw Ridge“

Viggo Mortensen – „Captain Fantastic“

Denzel Washington – „Fences“

Ryan Gosling – „La La Land“





Cea mai bună actriţă în rol secundar

Viola Davis – „Fences“

Naomie Harris – „Moonlight“

Nicole Kidman – „Lion“

Octavia Spencer – „Hidden Figures“

Michelle Williams – „Manchester by the Sea“





Cel mai bun actor într-un rol secundar

Mahershala Ali – „Moonlight“

Jeff Bridges – „Hell Or High Water“

Lucas Hedges – „Manchester By The Sea“

Dev Patel – „Lion“

Michael Shannon – „Nocturnal Animals“





Cel mai bun scenariu original

„La La Land“ – Damien Chazelle

„Manchester by the Sea“ – Kenneth Lonergan

„Hell or High Water“ – Taylor Sheridan

„20th Century Women“ – Mike Mills

„The Lobster“ – Efthymis Filippou şi Yorgos Lanthimos





Cel mai bun scenariu adaptat

„Arrival“

„Fences“

„Hidden Figures“

„Lion“

„Moonlight“





Cea mai bună imagine





„Arrival“

„La La Land“

„Lion“

„Moonlight“

„Silence“









Cel mai bun film străin

„The Salesman“(Iran)

„Toni Erdmann“ (Germania-România)

„A Man Called Ove“ (Suedia)

„Land of Mine“ (Danemarca)

„Tanna“ (Australia)





Cel mai bun documentar

„Fire at Sea“

„I Am Not Your Negro“

„Life Animated“

„13“

„O.J.: Made in America“









Cel mai bun scurtmetraj documentar

„Extermis“

„4.1 miles“

„Joe’s Violins“

„Watani: My Homeland“

„The White Helmets“









Cel mai bun film de animaţie: „Kubo and the Two Strings“ „Moana“ „My Life as a Zucchini“ „The Red Turtle“ „Zootopia“

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie „Blind Vashya“ „Borrowed Time“ „Pear Cider and Cigareets“ „Pearl“ „Piper“

Cel mai bun scurtmetraj „Ennemis Interieurs“ „La Femme et le TGV“ „Silent Nights“ „Sing“ „Timecode“





Cele mai bune efecte vizuale

Rogue One: A Star Wars Story

The Jungle Book

Doctor Strange

Fantastic Beats and Where to Find Them

Arrival

The BFG

Kubo and the Two Strings

A Monster Calls









Cea mai bună coloană sonoră

„Moonlight“

„La La Land“

„Arrival“

„Lion“

„Hidden Figures“



Cel mai bun cântec

„Can't Stop the Feeling“ – „Trolls“

„City of Stars“ – „La La Land“

„Audition (The Fools Who Dream)“ – „La La Land“

„The Empty Chair“ – „Jim“

„How Far I’ll Go“ – „Moana“

Cel mai bun montaj de sunet

„Arrival“

„Deepwater Horizon“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

„Sully“



Cel mai bun mixaj de sunet

„Arrival“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

„Rogue One: A Star Wars Story“

„13 Hours“



Cel mai bun montaj video

„Arrival“

„Hell or High Water“

„Hacksaw Ridge“

„La La Land“

„Moonlight“



Cel mai bun machiaj şi coafură

„A Man Called Ove“

„Star Trek Beyond“

„Suicide Squad“



Cea mai bună scenografie

„La La Land“ (Mary Zophres)

„Jackie“ (Madeline Fontaine)

„Florence Foster Jenkins“ (Consolata Boyle)

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“ (Colleen Atwood)

„Allied“ (Joanna Johnston)