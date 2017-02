LIVE BLOG Oscar 2017: aflăm împreună câştigătorii Oscar 2017 şi vă prezentăm cele mai importante momente ale galei, ce se anunţă plină de declaraţii politice

Actorii din „La La Land“, „Manchester by the Sea“, „Moonlight“ şi „Fences“ luptă în cursa pentru Oscar 2017

Gala Oscar 2017, cea de-a 89-a ediţie a premiilor Academiei Americane de Film, va fi difuzată în direct la televiziunile RCS, Digi24 şi Digi Film, de la ora 2.00 şi până în jurul orei 6.30.

Actorul de comedie şi realizatorul de talk-show Jimmy Kimmel va prezenta pentru prima dată grandioasa gală de decernare a premiilor Academiei Americane de Film. Este de aşteptat ca gala Oscar 2017 să fie una marcată de declaraţii politice având în vedere preşedinţia controversatului republican Donald Trump.

Marii favoriţi Oscar 2017

În ceea ce priveşte nominalizările Oscar 2017, mai mult ca în alţi ani, zarurile par să fie deja aruncate în ceea ce priveşte câştigătorul Oscar 2017 la categoria Cel mai bun film. Musicalul romantic „La La Land“, care prezintă povestea unei actriţe aspirante şi a unui cântăreţ de jazz ce se chinuie să-şi clădească o carieră şi o relaţie, se distanţează din pluton.

Cu 14 nominalizări, egalând recordul stabilit de clasicele „Titanic“ şi „All About Eve“, „La La Land“ este principalul favorit al caselor de pariuri şi al specialiştilor în domeniu pentru cea mai importantă statuetă Oscar 2017.

Singurul lungmetraj care are potenţialul de a îi „fura“ statueta Oscar 2017 este, potrivit criticilor de specialitate, drama „Moonlight“, povestea maturizării unui tânăr de culoare din Miami.

Emma Stone este dată drept câştigătoarea certă a trofeului Oscar 2017 pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, datorită interpretării din „La La Land“. Singura rivală a actriţei britanice este franţuzoaica Isabelle Huppert, pentru rolul din „Elle“.

Spre deosebire de alte ediţii, în ceea ce priveşte Cel mai bun actor în rol principal este foarte greu să subliniem un favorit clar, întrucât este o luptă foarte strânsă între „veteranul“ Denzel Washington, pentru „Fences“, şi Cassey Affleck, pentru „Manchester by the Sea“.

Cât despre Cea mai bună actriţă în rol secundar, pare că nimic nu o va împiedica pe Viola Davis să-şi revendice Oscarul pentru „Fences“, în timp ce Mahershala Ali, pentru interpretarea din „Moonlight“, este favoritul categoriei Cel mai bun actor în rol secundar.

Lista completă a nominalizărilor Oscar 2017

Cel mai bun film

„Arrival“

„Hacksaw Ridge“

„Hidden Figures“

„Fences“

„Hell or High Water“

„Lion“

„Manchester by the Sea“

„Moonlight“

„La La Land“

Cel mai bun regizor

Damien Chazelle –„La La Land“

Mel Gibson – „Hacksaw Ridge“

Barry Jenkins – „Moonlight“

Kenneth Lonergan – „Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – „Arrival“

Cea mai bună actriţă în rol principal

Isabelle Huppert – „Elle“

Ruth Negga – „Loving“

Natalie Portman – „Jackie“

Emma Stone – „La La Land“

Meryl Streep – „Florence Foster Jenkins“

Cel mai bun actor în rol principal

Casey Affleck – „Manchester by the Sea“

Andrew Garfield, – „Hacksaw Ridge“

Viggo Mortensen – „Captain Fantastic“

Denzel Washington – „Fences“

Ryan Gosling – „La La Land“

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Viola Davis – „Fences“

Naomie Harris – „Moonlight“

Nicole Kidman – „Lion“

Octavia Spencer – „Hidden Figures“

Michelle Williams – „Manchester by the Sea“

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Mahershala Ali – „Moonlight“

Jeff Bridges – „Hell Or High Water“

Lucas Hedges – „Manchester By The Sea“

Dev Patel – „Lion“

Michael Shannon – „Nocturnal Animals“

Cel mai bun scenariu original

„La La Land“ – Damien Chazelle

„Manchester by the Sea“ – Kenneth Lonergan

„Hell or High Water“ – Taylor Sheridan

„20th Century Women“ – Mike Mills

„The Lobster“ – Efthymis Filippou şi Yorgos Lanthimos

Cel mai bun scenariu adaptat

„Arrival“

„Fences“

„Hidden Figures“

„Lion“

„Moonlight“

Cea mai bună imagine

„Arrival“ „La La Land“ „Lion“ „Moonlight“ „Silence“

Cel mai bun film străin

„The Salesman“(Iran)

„Toni Erdmann“ (Germania-România)

„A Man Called Ove“ (Suedia)

„Land of Mine“ (Danemarca)

„Tanna“ (Australia)

Cel mai bun documentar „Fire at Sea“ „I Am Not Your Negro“ „Life Animated“ „13“ „O.J.: Made in America“

Cel mai bun scurtmetraj documentar „Extermis“ „4.1 miles“ „Joe’s Violins“ „Watani: My Homeland“ „The White Helmets“

Cel mai bun film de animaţie: „Kubo and the Two Strings“ „Moana“ „My Life as a Zucchini“ „The Red Turtle“ „Zootopia“ Cel mai bun scurtmetraj de animaţie „Blind Vashya“ „Borrowed Time“ „Pear Cider and Cigareets“ „Pearl“ „Piper“ Cel mai bun scurtmetraj „Ennemis Interieurs“ „La Femme et le TGV“ „Silent Nights“ „Sing“ „Timecode“

Cele mai bune efecte vizuale Rogue One: A Star Wars Story The Jungle Book Doctor Strange Fantastic Beats and Where to Find Them Arrival The BFG Kubo and the Two Strings A Monster Calls