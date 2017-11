Criticii americani au ales cel mai bun film al anului 2017 VIDEO

Aceste distincţii pot fi un indicator bun în cursa pentru prestigioasele premii Oscar 2018, care începe să prindă contur.

Filmul este centrat pe decizia luată de cotidianul „The Washington Post“ de a publica în 1971 celebrul dosar clasificat Pentagon Papers, un document care descrie implicarea politică şi militară a Statelor Unite în Războiul din Vietnam.

Actorul american Tom Hanks (61 de ani) îl întruchipează pe editorul „Washington Post“, Ben Bradlee, iar Meryl Streep (68 de ani) joacă rolul publicistului Katherine Graham. Din distribuţia filmului mai fac parte Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford şi Zach Woods.

Lungmetrajul va avea premiera în America pe 22 decembrie, însă pe plan extins, filmul va intra în cinematografe pe 12 ianuarie 2018.



Cel mai bun actor în rol secundar a fost numit Willem Dafoe, pentru rolul din „The Florida Project”, iar cea mai bună actriţă în rol secundar a fost desemnată Laurie Metcalf, pentru interpretarea din „Lady Bird“, notează News.ro.

Premiul pentru cel mai bun scenariu original îi va reveni lui Paul Thomas Anderson, pentru povestea „Phantom Thread“, ultimul film în care a jucat actorul Daniel Day-Lewis.

Daniel Day-Lewis FOTO Getty Images

Animaţia „Coco“ a obţinut trofeul secţiunii sale, iar cel mai bun film într-o limbă străină a fost desemnat „Foxtrot“ (Israel), regizat de Samuel Maoz.

Actorul Timothée Chalamet a fost premiat pentru debut, pentru rolul din „Call Me By Your Name“. Cel mai bun documentar este „Jane“, regizat de Brett Morgen.

Cele mai bune cinci filme într-o limbă străină au fost: „Una Mujer Fantástica“, de Sebastián Lelio, „Frantz“, de François Ozon, „Loveless“, de Andrey Zvyagintsev, „Estiu 1993“, de Carla Simón, şi „The Square“, de Ruben Östlund.

Topul celor mai bune filme ale anului 2017 este completat de „Baby Driver“, „Call Me by Your Name“, „The Disaster Artist“, „Downsizing“, „Dunkirk“, „The Florida Project“, „Get Out“, „Lady Bird“, „Logan“, „Phantom Thread“.





Iar cele mai bune filme independente sunt „Beatriz at Dinner“, „Brigsby Bear“, „A Ghost Story“, „Lady Macbeth“, „Logan Lucky“, „Loving Vincent“, „Menashe“, „Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer“, „Patti Cake$“ şi „Wind River0147.