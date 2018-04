BBC renunţă la un serial istoric după trei sezoane, din cauza scenelor explicite de sex VIDEO

Primele serii ale producţiei au şocat prin numeroasele scene erotice, care pigmentează fiecare episod.

Potrivit Daily Mail, „Versailles“ cuprinde numeroase scene de sex, explicite şi specifice mai degrabă unui film pentru adulţi. Orgii sexuale în toată regula, nuditate maximă şi multe momente deocheate au creat controverse în rândul publicului francez, dar şi în ce priveşte publicul britanic.

Astfel, în urma scăderii excesive a numărului de telespectatori, BBC a hotărât oprirea difuzării serialului. În plus, televiziunea franceză producătoare, Canal Plus, a anunţat oprirea serialului după cel de-al treilea sezon, după ce s-a confruntat cu aceeaşi reacţie din partea publicului.

O sursă a declarat pentru The Sun că BBC a luat decizia corectă: „BBC a luat o hotărâre importantă când a cumpărat serialul de la televiziunea franceză Canal Plus, având în vedere scenele de nuditate excesivă. Iniţial, telespectatorii au fost deschişi cu privire la scenele pornografice, dar treptat BBC şi-a dat seama că numărul de fani a scăzut foarte mult, ajungând la doar un million de telespectatori. Se pare că acelaşi efect l-a avut şi în Franţa. Producătorii sunt de acord că după cel de-al treilea sezon, când personajul Louis al XIV-lea obţine puterea absolută, să oprească producţia. Aşadar, nu va mai exista un al patrulea sezon“, a declarat sursa.

Serialul franco-britanic arată legendara domnie a lui Ludovic al XIV-lea

Este o coproducţie franco-britanică ce i-a scandalizat deja pe criticii francezi, nemulţumiţi de faptul că marele Ludovic al XIV-lea nu doar că nu este interpretat de un francez, dar nici nu vorbeşte limba franceză. Creat de Simon Mirren şi David Wolstencroft, primul sezon a avut un buget imens, de 27 de milioane de euro, costul unui episod fiind de două ori mai mare decât cel al celui mai faimos serial de epocă al momentului, „Downton Abbey“, potrivit cinemagia.ro.

Sinopsis

Suntem în 1667, când Ludovic (George Blagden) are 28 de ani. I se spune deja Regele Soare şi are drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi, dar se simte neputincios înconjurat de marii nobili ce-şi urmăresc propriile interese şi diminuarea puterii monarhiei. Ludovic are o inspiraţie de geniu şi cere ca întreaga curte să fie mutată la Versailles, un sat din apropierea capitalei unde tatăl său, Ludovic al 13-lea, avea un pavilion de vânătoare. Nemulţumiţi de acest surghiun ce anulează ocaziile de distracţie, nobilii cârtesc pe la colţuri, dar Ludovic pricepe în sfârşit cât de mare îi este puterea. Decide ca în verdele Versailles se va construi cel mai impozant palat al Europei.

Istoria ne-a spus deja cât de inspirată a fost această mişcare şi cât de importantă a fost noua reşedinţă regală în sublinierea importanţei Franţei pe glob. Dar serialul, deşi are un consistent aspect politic, nu se sfieşte deloc să exploreze şi alte aspecte ale vieţii monarhului, de la relaţia cu ceilalţi membri ai familiei, dar şi cuceririle sale amoroase. Încă din primul episod o cunoaştem pe domnişoara de La Vallière (Sarah Winter), cea care va deveni una dintre cele mai celebre amante ale regelui. Interpretată de Anna Brewster, şi marchiza de Montespan, marea ei rivală, îşi va face apariţia în episoadele următoare.

Ce atrage la Versailles este pe de o parte extraordinarul efort de producţie, iar pe de altă parte modul cum scenariul scris de Mirren şi Wolstencroft romanţează acţiunile regelui, mergând pe o punte subţire între realitatea istorică şi scandalosul obligatoriu pentru succesul de public al producţiei. Nu lipsesc sexul şi suspansul, căci Versailles-ul este locul perfect pentru o partidă rapidă, dar şi pentru a-ţi afla sfârşitul cu un pumnal înfipt în inimă. Serialul arată totul, de la dormitorul plin de activitate al regelui, până în hrubele unde sunt torturaţi presupuşii duşmani ai monarhiei.