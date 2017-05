VIDEO Comic Con, cu vedete din seriale celebre şi supereroi români şi bulgari

Minori însoţiţi de părinţi, Batmani, Supermani şi mulţi curioşi s-au întâlnit anul acesta la cea mai mare manifestare de gen din această zonă a Europei. Printre cei costumaţi în supereroi s-au aflat şi câţiva bulgari, care se bucurau zgomotos de fiecare dată când întâlneau cunoscuţi.

Actori din Game of Thrones, The Vampire Diaries, Stargate SG-1 sau Lord of the Rings s-au întâlnit cu fanii, s-au fotografiat cu aceştia şi au dat autografe (contra-cost, cu bilete achiziţionate de la faţa locului), unii dintre ei bucurându-se de cozi interminabile. Oricum, cu ficare fan în parte schimbau câteva amabilităţi sau răspundeau la câte o întrebare arzătoare.

Doritorii şi doritoarele s-au tatuat temporar cu imprimeuri sau şi-au făcut machiaje horror, fanii jocurilor video au putut să încerce cele mai noi versiuni, iar pasionaţii de virtual reality au încercat cele mai noi tehnologii. La târg, publicul a putut să-şi achiziţioneze de la benzi desenate şi jocuri, la cărţi, tricouri sau gadget-uri. Fanii seriilor Star Wars au avut chiar şi standuri dedicate, unde puteau încerca celebrele căşti Darth Vader sau puteau admira machetele navelor de război.

Craig Parker („Lord of the Rings”) a discutat cu fanii la Comic Con FOTO: Florin Ghioca

A existat chiar şi un mic alai de nuntă, format cel mai probabil din fani ai serialelor şi ai benzilor desenate, iar mirele, mireasa şi „echipa” care i-a însoţit s-au pozat pe impozantul tron din ”Game of Thrones” şi s-au plimbat, eleganţi, printre costumaţii de la Comic Con.

Nu în ultimul rând, sâmbătă după-amiază, fanii seriei „Umbre” de la HBO s-au întâlnit cu echipa filmului, respectiv cu Şerban Pavlu (Relu), Maria Obretin (Gina), Andreea Vasile (Nico), Sergiu Costache (Sabin), Mădălina Craiu (Magda), Gabriel Huian (Teddy), Silvana Mihai (Sasha) şi pe regizorul şi scenaristul Bogdan Mirică. Aceştia au povestit despre ce urmează să vedem în noul sezon, care va debuta în toamnă la HBO şi pe HBO GO, dar s-au şi amuzat vizionând secvenţe de making of sau răspunzând întrebărilor din sală.

La eveniment au mai participat actori de la Hollywood, din cele mai populare filme si seriale (Ellie Kendrick, Chris Judge, Jefferson Hall, Nathaniel Buzolic), creatori de conţinut video din România (Creative Monkeyz, Bromania, Sector 7, etc.), dar şi numeroşi artişti grafici locali şi internaţionali care îşi expun lucrările (Puiu Manu, Pisica Pătrată, Robert Obert, Victor Druijiniu).