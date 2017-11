Uma Thurman, despre Harvey Weinstein: Mă bucur că lucrurile merg încet. Nu meriţi un glonţ

Actriţa a colaborat cu Harvey Weinstein, acuzat de hărţuire sexuală şi de viol de peste 90 de femei, la mai multe filme, inclusiv cele din franciza „Kill Bill” şi „Pulp Fiction”.

„O Zi a Recunoştinţei fericită tuturor! (cu excepţia ta, Harvey, şi a conspiratorilor tăi nemernici- mă bucur că lucrurile merg încet - nu meriţi un glonţ)”, a scris ea joi.

Mesajul în care ea mai scrie că este recunoscătoare pentru că este în viaţă, pentru cei pe care îi iubeşte şi cei care iau apărarea altora, a fost încheiat cu „ţineţi aproape”.

La începutul acestei luni, ea a s-a declarat înfuriată de scandalul sexual de la Hollywood şi a spus că va vorbi despre această temă atunci când va fi pregătită.

Weinstein este investigat de poliţia din Los Angeles, Beverly Hills, New York şi Londra pentru mai multe acuzaţii de agresiune sexuală.

Scandalul sexual izbucnit pe 5 octombrie, odată cu lansarea primelor acuzaţii la adresa producătorului Harvey Weinstein, a luat amploare, acuzaţii similare fiindu-le aduse mai multor personalităţi precum regizorul James Toback, actorul Kevin Spacey, producătorul Brett Ratner şi Roy Price, şeful Amazon Studios şi responsabilul de conţinut al Amazon Video.

Uma Thurman, născută pe 29 aprilie 1970, este o actriţă americană care şi-a început cariera lucrând ca model profesionist. A jucat roluri principale în comedii romantice, drame, SF-uri şi pelicule de acţiune. După „Legături periculoase” (1988), a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1994, cu rolul din filmul „Pulp Fiction”, regizat de Quentin Tarantino, pentru care a fost nominalizată la Oscar, BAFTA şi Globul de Aur. Pe parcursul anilor 1990 a jucat în alte câteva filme de succes, precum „Cine pe cine iubeşte/ The Truth About Cats and Dogs”, „Gattaca”, „Batman şi Robin” şi „Mizerabilii/ Les Miserables”.

A câştigat un Glob de Aur pentru rolul interpretat în lungmetrajul TV „Tensiune orbitoare/ Hysterical Blindness” (2002). Cariera ei a fost revitalizată atunci când a reluat colaborarea cu regizorul Quentin Tarantino şi a interpretat rolul principal în cele două filme din seria „Kill Bill”, care i-au adus alte două nominalizări la Globul de Aur şi o nominalizare la BAFTA.