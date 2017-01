Războiul declaraţiilor dintre Meryl Streep şi Donald Trump: „E cea mai supraevaluată actriţă“. Cum a sărit Hollywood-ul în sprijinul artistei FOTO

Meryl Streep l-a pus la punct pe Trump fără să îi rostească numele

Critcile subtile adresate de Meryl Streep lui Donald Trump nu au rămas fără ecou, după gala Globurile de Aur 2017. Fără să îi rostească numele în mod explicit, Meryl Streep, una dintre cele mai admirate şi respectate actriţe ale generaţiei sale, l-a atacat verbal pe Donald Trump, în timpul discursului de acceptare a premiului Cecil B. DeMille, pentru întreaga carieră.

În acel discurs, Meryl Streep l-a criticat pe Donald Trump pentru imitarea şi ridiculizarea în public a lui Serge Kovaleski, un reporter cu handicap fizic al cotidianului „The New York Times“, în timpul unui miting electoral din 2016.

Meryl Streep a spus că cea mai „emoţionantă“ prestaţie din 2016 a fost „atunci când persoana care a vrut să ocupe cea mai respectată funcţie din ţara noastră a imitat, public, un reporter cu handicap fizic“. „Mi-a frânt inima atunci când am văzut aşa ceva şi încă nu pot să-mi scot acele imagini din minte, deoarece ele nu proveneau dintr-un film. Proveneau din viaţa reală“, a spus Meryl Streep. „Impertinenţa invită la impertinenţă. Violenţa incită violenţă. Atunci când oamenii puternici se folosesc de funcţiile lor pentru a-i intimida şi brutaliza pe ceilalţi, cu toţii avem de pierdut“, a continuat ea.

„Voi cei care vă aflaţi în această sală aparţineţi segmentului cel mai diabolizat al societăţii americane în acest moment“, a mai spus reputata actriţă la primirea premiului pentru întreaga sa carieră. „Hollywoodul este plin de oameni veniţi din afară şi de străini. Dacă îi daţi pe toţi afară, nu vă mai rămân de văzut decât fotbal american şi arte marţiale mixte, care nu înseamnă artă“, a arătat ea.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Discursul celebrei actriţe americane a generat deja, în doar 24 de ore, aproape 4 milioane de vizualizări pe YouTube.

Răspunsul lui Trump: „O actriţă supraevaluată“

În aceste condiţii, Donald Trump a reacţionat la spusele actriţei, declarând pentru „The New York Times“ că nu este „deloc surprins“ că a fost criticat de „oamenii liberali din lumea filmului“, adăugând că Meryl Streep este „o partizană a lui Hillary Clinton“.

Mai mult, într-o serie de mesaje publicate pe Twitter, Donald Trump a spus că „Meryl Streep este una dintre cele mai supraevaluate actriţe de la Hollywood“.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Ipocrizia lui Trump

Dacă privim în trecut, Donald Trump nu avea aceeaşi părere despre Meryl Streep în anul 2015, atunci când a fost întrebat de „The Hollywood Reporter“ care este actriţa lui preferată. „Meryl Streep este excelentă, este o persoană rafinată“, a zis el, citat de „The Telegraph“.

#LucruriPeCareTrumpLeConsiderăSupraevaluate

Comentariile preşedintelui-ales al Statelor Unite ale Americii au generat controverse puternice pe Twitter, dar şi un hashtag care a devenit foarte popular, #ThingsTrumpThinksAreOverrated (#LucruriPeCareTrumpLeConsiderăSupraevaluate), folosit de internauţi, care au sugerat şi alte chestiuni pe care Donald Trump le-a criticat de-a lungul ultimelor luni, arată News.ro.

„Dacă eşti un erou de război“, a scris un utilizator al platformei Twitter. „Legile împotriva nepotismului“, a sugerat un alt utilizator. „Musicalul «Hamilton»“, a reamintit un altul, în timp ce un alt internaut a adăugat „Serviciile secrete americane“.

Tot pe Twitter, Donald Trump a negat că ar fi ridiculizat un reporter de la „The New York Times“ atunci când şi-a mişcat braţele în mod energic şi şi-a transformat modul de a vorbi, până când cuvintele lui au devenit aproape de neînţeles, în timpul unui miting din campania electorală.

Hollywood-ul a venit în sprijinul lui Meryl Streep

Celebrităţile de la Hollwyood nu au stat impasibile în acest război al declaraţiilor, luând atitudine pe reţele sociale, între acestea numărându-se nume precum Chelsea Handler, Alec Baldwin şi Judd Apatow. „Meryl Streep este supraapreciată la fel cum Michael Jordan e supraevaluat ca jucător de baschet, sau cum e Sully supraapreciat ca pilot, sau cum e Ted Williams supraapreciat ca jucător de baseball“, a scris Jud Apatow pe Twitter.

She is over rated as an actress like Michael Jordon is over rated as a basketball player or Sully as a pilot or Ted Williams at baseball. https://t.co/yDfkSVgBHH — Judd Apatow (@JuddApatow) January 9, 2017

„Fasciştii avea un simţ al umorului mai dezvoltat despre actorii de la Hollywood atunci când aceştia din urmă îi parodiau“, a scris şi comediantul Ricky Gervais, arătând o poză cu Adolf Hitler în timp ce râde şi o alta în care este parodiat de Charlie Chaplin în „Dictatorul“.

Fascists used to have a much better sense of humour about Hollywood actors mocking them :) pic.twitter.com/8vcrWdg34L — Ricky Gervais (@rickygervais) January 9, 2017

„Niciun preşedinte american nu ar trebui să scrie aşa ceva. Maturizează-te!“, a scris Keri Hilson.

No President should be tweeting like this. Grow tf up. https://t.co/tHvKLoHoCY — Keri Hilson (@KeriHilson) January 9, 2017

„Un om matur şi-ar recunoaşte greşeala şi şi-ar cere scuze pentru un gest necugetat. Un preşedinte bun ar accepta critica fără să dea nume pe Twitter“, a explicat şi George Takei. „Donald am văzut cu toţii că ai ridiculizat un reporter cu handicap. Ai mai zis şi despre Marlee Marlin că e «retardată». Recunoaşte că eşti tiran şi un mincinos“, a zis tot el.

A bigger man would own his mistake and apologize for mocking him. A better president would take criticism without name calling on Twitter. pic.twitter.com/bKTfW0OcnD — George Takei (@GeorgeTakei) January 9, 2017

„Adevărul despre următorul nostru preşedinte este că el scrie pe Twitter despre actori şi rating-uri de televiziune, iar asta transformă totul într-un reality-show“, crede Chelsea Handler.

The reality of our next prez tweeting about actors and reality shows ratings has turned this whole thing into a reality show. #growapair — Chelsea Handler (@chelseahandler) January 9, 2017

„Răspunsul dat de Trump lui Meryl Streep este copilăresc şi irascibil. Acesta este motivul pentru care cei mai mulţi americani se tem de mandatul lui“, a scris şi Stephen King.

Trump's response to Meryl Streep--childish, churlish, petulant--is exactly why most Americans fear his presidency. Emtoionally unqualified. — Stephen King (@StephenKing) January 9, 2017

„Dacă Trump crede că dezgustul provocat de alegerea lui va trece odată cu criticile, atunci se înşală. E doar începutul“, a zis şi Alec Baldwin.

If Trump believes that criticism of, opposition to, distaste for his election will eventually subside, he is mistaken.

It's just starting. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) January 9, 2017

Beneficiile discursului lui Meryl Streep

Principalul consilier al lui Donald Trump, Kellyanne Conway, a spus luni că mass-media ar trebui să fie mai atentă la sentimentele lui Donald Trump decât la declaraţiile acestuia. „Voi vreţi să analizaţi mai mult ceea ce îi iese pe gură decât ceea ce se află în inima lui“, a declarat Kellyanne Conway pentru CNN.

Pe de altă parte, Meryl Streep i-a îndemnat pe telespectatorii americani să sprijine libertatea presei prin intermediul organizaţiei non-profit Committee to Protect Journalists (CPJ).

După discursul susţinut la Globurile de Aur, donaţiile au început să curgă, iar CPJ a primit peste 88.000 de dolari în doar 24 de ore, mai mult decât a primit în întreaga lună decembrie, care a fost oricum cea mai profitabilă lună a sa, a precizat, luni, pentru Reuters, Robert Mahoney, directorul adjunct al organizaţiei.

„A fost o declaraţie fantastică de sprijin faţă de CPJ“, a spus Mahoney, adăugând faptul că CPJ nu era la curent cu faptul că Meryl Streep avea să menţioneze numele organizaţiei în discursul ei de la Globurile de Aur 2017.

Josh Earnest, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Barack Obama, a spus că Meryl Streep şi-a exercitat dreptul la libertatea cuvântului şi a transmis un mesaj profund şi emoţionant. Donald Trump va prelua de la Barack Obama funcţia de preşedinte al Statelor Unite pe 20 ianuarie.

Motivul pentru care Trump a câştigat alegerile

Alţii, în schimb, inclusiv Meghan McCain, fiica senatorului republican John McCain, au avut o părere complet diferită.

„Discursul lui Meryl Streep reprezintă motivul pentru care Trump a câştigat. Şi dacă oamenii din Hollywood nu încep să înţeleagă modul în care a câştigat el şi de ce a câştigat el - atunci ei îl vor ajuta să fie reales“, a scris Meghan McCain pe Twitter.