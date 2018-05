Kamara, acuzat de violenţă de către fosta iubită şi prietena acesteia: ce susţin femeile şi cum se apără cântăreţul

Mădălina, fosta iubită a lui Kamara, şi Gabriela, prietena acesteia, au povestit în cadrul emisiunii lui Capatos, de la Antena 1, că artistul le-ar fi sechestrat, bătut şi le-ar fi făcut avansuri sexuale simultan, în apartamenul lui din Constanţa, unde acestea au înnoptat şi unde se afla şi fiul cântăreţului.

„A luat-o pe prietena mea de păr, de la ţigară, i-a dat palme la fund, a vrut să o lovească. A început copilul lui să plângă, eram amândouă pe canapea... s-a băgat peste noi în pat şi a început cu multe gesturi mai... S-a dus şi a închis uşa de trei ori, a scos cheia şi a băgat-o în buzunar. M-a apucat de gât. M-a lovit cu picioarele, cu mâinile. Am căzut, mi-a spart buza, eram plină de sânge. Eu l-am înjurat, am ripostat. Mi-a spus: «Eu am încercat doar să te reţin, am vrut să te opresc, eu doar am vrut să mă apăr!» Mi-a băgat mâinile în gură şi mă trăgea, mă lua de păr şi mă târa prin casă, calvar, dezastru, prin asta am trecut“, a povestit Mădălina la „Xtra Night Show“, potrivit Click!

Kamara, alături de Mădălina, fosta iubită FOTO Facebook

Gabriela a fost chiar supusă detectorului de minciuni în cadrul emisiunii, de unde a reieşit că cele spuse sunt adevărate, însă Kamara susţine că nu are încredere în testul poligraf, care poate fi „păcălit“ uşor cu pastile. Cântăreţul spune că Mădălina şi Gabriela au gândit un scenariu departe de realitate, al cărei singur sâmbure de adevăr este că uşa a fost întradevăr închisă cu cheia, însă versiunea lui Kamara este opusă de relatările fostei iubite şi susţine că deţine înregistrări care pot dovedi spusele.

„Dormeam cu copilul, ea m-a trezit şi m-a chemat unde stăteau ele, pe canapea. M-am aşezat între ele. Am avut glume cu prietena ei pe baza a ceea ce mi-au povestit ele. Eram pe canapea cu ea şi a devenit nervoasă. Probabil a crezut că vreau ceva de la prietena ei. M-a chemat pe balcon, am întrebat-o ce vrea, ea era agitată, voia să plece. I-am spus să rămână. Cheia era în uşă, iar cele două domnişoare şi-au făcut un scenariu. N-am lăsat-o să plece în toiul nopţii şi am scos cheia din uşă. Ea voia să plece. Mi-a dat peste mână, moment în care s-a dus la uşă şi a început să urle, spunându-mi numele şi i-am spus să se oprească. Am luat-o, era jos, e adevărat. Ştiu că loveşte, am ştiut că o să mă lovească. Ea m-a bătut la mine acasă şi eu o chemam la mare să o bat acolo? E o minciună ce avansează ea aici. Eu am înregistrări şi o să vi le pun la dispoziţie, dacă la asta s-a ajuns. Jur că s-a suit peste mine şi am refuzat-o, am înregistrarea. Prietena ei este colega cu care făcea videochat în cuplu. Mă bucur că m-am despărţit de ea, că nu am descoperit-o după cinci, şase ani... “, a povestit Kamara la Antena 1.

În plus, Kamara declară că femeile i-au cerut bani înainte şi spune că cele două caută doar să-şi facă publicitate, încercând anterior să apară şi la alte televiziuni, demersuri pe care cântăreţul a reuşit să le blocheze.

„Persoanele din platou care au venit să mă acuze după ce mi-au cerut bani că nu au ce mânca şi probabil s-au hotărât că au nevoie de reclamă. Eu le-am primit la mine în casă cu inima deschisă, nu am avut intenţia de a face ceva cu ele. Eu am unde să stau, ele stăteau în Bucureşti, dorinţa de a veni la mare a fost a lor. Gabriela nu mai vorbea cu Mădălina de mult timp, de când făceau videochat împreună. Mădălina nu ştia engleză şi Gabriela o ajuta, apoi Gabriela a văzut potenţialul în Mădălina şi şi-a dorit să apară la TV. Eu tind să cred că e mult mai implicată Gabriela decât Mădălina, Pentru Mădălina vă pot ceritifica eu că a fost internată la spitalul de boli psihice din Câmpina (n.r.- lucru recunoscut de Mădălina, care a mărturisit că a fost internată după ce şi-a tăiat venele la 15 ani)“, a spus Kamara la Antena 1.

Acum, Kamara spune că femeile vor fi date în judecată pentru defăimarea unei persoane publice, în timp ce Mădălina susţine că îl poate contraataca în instanţă pe cântăreţ cu un certificat medio-legal care face dovada loviturilor.