Ed Sheeran renunţă la Twitter: „Este o platformă unde nu există decât oameni care spun lucruri rele“

Ed Sheeran, care a fost recent cap de afiş al festivalului Glastonbury, a precizat pentru The Sun că preferă să se retragă de pe această platformă de socializare după ce a încercat să facă faţă celor care nu îl plac.

„Am intrat pe această platformă, însă acolo nu sunt decât oameni care spun lucruri rele. Twitter este o platformă pentru asta. Un singur comentariu îţi distruge ziua. De asta am renunţat“.

În prezent, contul de Twitter al artistului publică automat mesajele postate pe contul de Instagram al cântăreţului, însă Sheeran nu îl foloseşte direct.

„Am oameni, precum tata, care poartă o conversaţie cu mine, dar nu am nevoie de oameni care îmi spun în diverse feluri“, a adăugat Sheeran.

Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Framlingham (Suffolk), a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 27 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti şi peste 20 de videoclipuri muzicale. Cel mai nou material discografic al său, intitulat „÷ (Divide)“, a apărut pe 3 martie 2017. Printre cele mai cunoscute piese alea sale se numără „Thinking out lound“, „Give me love“, „I see fire“ şi „Shape of you“.