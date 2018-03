Cum s-a pregătit Daniel Day-Lewis pentru rolul din „Phantom Thread“, nominalizat la şase premii Oscar

Daniel Day-Lewis este cunoscut pentru metodele riguroase pe care le foloseşte când îşi pregăteşte rolurile până în cel mai mic detaliu. În „Phantom Thread”, regizat de Paul Thomas Anderson, actorul joacă rolul unui designer de succes din Londra anilor ’50, pe nume Reynolds Woodcock, care realizează rochii pentru femei din înalta societate. Personajul este parţial inspirat de designerul spaniol Cristóbal Balenciaga, conform Independent.co.uk.

Pentru a se pregăti pentru rol, actorul britanic a urmărit înregistrări cu prezentări de modă din perioada 1940-1950, a discutat cu un curator de modă de la „Victoria and Albert Museum” din Londra şi a învăţat să schiţeze, să coase şi să decoreze ca un designer de modă. De asemenea, aproape un an de zile, a fost ucenicul lui Marc Happel, directorul de costume al New York City Ballet. Actorul chiar l-a ajutat pe acesta să realizeze costumele pentru unul dintre spectacole, ”Firebird”, după cum scrie Telegraph.com.

Vicky Krieps şi Daniel Day-Lewis în ”Phantom Thread”

În cele din urmă, după cum a declarat pentru W Magazine, Day-Lewis a realizat o rochie Balenciaga de la zero, folosind-o pe soţia sa, Rebecca Miller, ca model. Deşi în film actorul nu se foloseşte foarte mult de cele învăţate, aceasta este maniera în care îşi intră în personaje. Pentru rolul din „Ultimul Mohican”, Day-Lewis a petrecut o perioadă alături de nativii americani, a învăţat să construiască canoe sau să vâneze animale, pentru rolul din „Insuportabila uşurătate a fiinţei”, după romanul cu acelaşi nume al scriitorului Milan Kundera, a învăţat să vorbească ceha, deşi filmul era în limba engleză, iar pentru a juca rolul lui Christy Brown (”My Left Foot”), scriitorul şi pictorul născut cu paralizie cerebrală, capabil să îşi mişte doar piciorul stâng, Day-Lewis a mers doar într-un scaun cu rotile.

Conform Hollywoodreporter, nu este prima dată când actorul a afirmat că se retrage. În 1990, acesta a refuzat rolurile care i s-au oferit, regizorul Martin Scorsese fiind cel care l-a convins să îşi reia activitatea, când a început filmările la „Gangs of New York” (2002).

Născut pe 29 aprilie 1957, în Marea Britanie, Daniel Day-Lewis este singurul artist care a câştigat trei statuete Oscar la categoria Cel mai bun actor în rol principal. El a fost recompensat pentru portretizarea preşedintelui american Abraham Lincoln din filmul „Lincoln“, regizat de Steven Spielberg, pentru rolul minerului amărât transformat într-un mare magnat al ţiţeiului din „There Will Be Blood“, regizat de Paul Thomas Anderson, şi pentru interpretarea scriitorului şi artistului Christy Brown din „My Left Foot“, al lui Daniel Plainview. De asemenea, Day-Lewis a mai primit alte două nominalizări la Premiile Academiei American de Film pentru rolurile din „Gangs of New York“ şi „In the Name of the Father“.