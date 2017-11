Cine este angajatul Twitter care i-a dezactivat contul lui Trump: Nu am comis vreo crimă, dar mă simt ca Pablo Escobar

Pe 2 noiembrie, vreme de 11 minute, Donald Trump s-a aflat în imposibilitatea de a stârni mici războaie pe Twitter, după ce contul său a fost dezactivat de un angajat aflat în ultima sa zi de muncă la compania californiană.

La aproape o lună de la incident, bărbatul responsabil şi-a dezvăluit identitatea şi a explicat cele întâmplate într-un interviu acordat site-ului TechCrunch, specializat în tehnologie.

Numele lui este Bahtiyar Duysak şi este un tânăr născut şi crescut în Germania, dar cu origini turce. Bărbatul, care lucra la Twitter în baza unui contract pe o perioadă determinată, făcea parte din departamentul Customer-support. O parte din responsabilitatea lui era să se ocupe de plângerile privind comportamente ce încalcă prevederile platformei.

Tânărul susţine că i-a dezactivat contul liderului american dintr-o greşeală, precizând că nu a fost nicidecum ceva planificat, aşa cum au suspectat mulţi.

În ultima sa zi de muncă, Duysak a primit o alertă potrivit căreia cineva raportase contul lui Trump. În acelaşi timp, întâmplător susţine el, a dat peste posibilitatea de a bloca temporar contul lui Trump, însă nu a crezut nicio clipă că acest lucru se va întâmpla. Câteva ore mai târziu, după ce au început să circule ştirile pe acest subiect, a realizat că opţiunea de dezactivare chiar funcţionase.

„Există milioane de persoane care ar vrea să facă ceva împotriva lui dacă ar avea posibilitatea. În cazul meu, a fost o întâmplare“, a declarat Duysak în cadrul unui interviu filmat.

Deşi mulţi l-au declarat erou, Duysak spune că nu s-a simţit aşa, pentru că presa a fost extrem de agresivă în încercarea de a-i da de urmă. În plus, este îngrijorat de posibilele măsuri pe care compania californiană le poate lua.

„Nu am spart contul nimănui. Nu am făcut ceva ce nu eram autorizat să fac. Nu am încălcat nicio regulă. Cu siguranţă a fost o greşeală şi îmi pare rău dacă am rănit pe cineva. Nu a fost intenţionat“, a precizat Duysak.

Tânărul susţine că a hotărât să iasă în faţă pentru a face clar faptul că a fost o greşeală şi că doreşte să lase în urmă acest incident, care i-a afectat prietenii şi familia.

„Vreau să am o viaţă normală în continuare. Nu vreau să mă ascund tot timpul de presă. Vreau să pot vorbi cu vecinii şi cu prietenii mei. A trebuit să şterg sute de prieteni de pe platformele sociale, imagini, tot, pentru că reporterii mă urmăresc peste tot. Vreau doar să am o viaţă obişnuită. Nu am comis vreo crimă sau ceva rău, dar cu toate astea mă simt ca Pablo Escobar. Şi devine foarte enervant. Dar iubesc Twitter-ul şi iubesc America“, a mai spus tânărul.

Probabil că numeroşii internauţi care l-au felicitat la momentul respectiv vor fi uşor dezamăgiţi acum că au aflat că a fost de fapt o greşeală şi nu un act de eroism. Totuşi, incidentul a reprezentat şi un bun prilej de glume, amintim câteva dintre ele.

„Prima lovitură de stat încheiată cu succes din istoria SUA aparţine unui intern cu degetele groase“

„Eroare umană... bine aţi venit la rezistenţă“

„O eroare umană este un mai bun control asupra preşedintelui decât generalul Kelly“

„Cu toţii vom ţine minte unde eram în cele 10 minute de pace în care contul lui Trump a fost dezactivat“

„Trebuie să spun asta, angajatul Twitter care i-a închis contul lui Trump pentru 11 minute ar putea fi un candidat la Nobelul pentru Pace.“