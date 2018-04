Anunţul făcut de procurori în cazul morţii lui Prince, după doi ani de investigaţii

Cântăreţul a murit la vârsta de 57 de ani pe 21 aprilie 2016, victima unei supradoze de fentanil, un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina, pe care l-a ingerat din greşeală, crezând că este un medicament contra durerii.

Procurorul a precizat că nu există dovezi că Prince ar fi luat cu bună ştiinţă fentanil şi că medicul nu i-a prescris un astfel de medicament.

„Nu se ştie cum a obţinut acea substanţă sau cine ar fi putut să-i furnizeze Vicodin lui Prince“, potrivit lui Metz.

Anchetatorii au găsit dovezi că Prince suferea de dureri severe de mai mulţi ani şi au găsit în locuinţa lui sute de analgezice. Aceştia au luat informaţii din calculatorul lui Prince, de pe telefonul mobil şi din mărturiile prietenilor şi colaboratorilor. Unele dintre pastile erau prescrise pentru bodyguardul său, a spus Metz, pentru a-şi ascunde problemele.

Nicio reţetă pe numele lui Prince

Documentele judiciare nu oferă nicio dovadă despre sursa de provenienţă a medicamentului fentanil care a cauzat decesul starului pop la vârsta de 57 de ani şi nici despre persoana care ar fi putut să îi furnizeze artistului acel medicament.

Singurul doctor care a recunoscut că i-a prescris starului medicamente este Michael Todd Schulenberg, cel care l-a tratat pe Prince de două ori înaintea morţii sale. Medicul a declarat că a emis o reţetă pentru analgezicul Percocet pe numele lui Kirk Johnson pentru a proteja intimitatea artistului, însă a negat vehement că i-ar fi furnizat opioide lui Prince sau unui intermediar.

Prince, unul dintre cei mai inventivi artişti

Prince a murit la vârsta de 57 de ani, iar trupul neînsufleţit al cântăreţului american a fost incinerat trei zile mai târziu, în cadrul unei ceremonii private, urna cu cenuşa artistului fiind depozitată într-un loc secret.

Cântăreţ, compozitor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette“, „Let's Go Crazy“, „When Doves Cry“, „Cream“ şi „Get Off“. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover“ şi în următoarele decenii a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999“ şi „Purple Rain“.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste o sută de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain“, de pe coloana sonoră a filmului omonim.