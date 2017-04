Universitatea din Bucureşti a obţinut locul III la concursul de drept privat „Willem Vis”

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti participă la concursul „Willem Vis” (ediţia Hong Kong şi ediţia Viena) cu 8 studenţi, care pregătesc împreună toate etapele celor 2 concursuri.





Dintre aceştia, 4 au pledat la Hong Kong: Ioana-Cătălina Bîzîc (anul IV), Ioana-Gabriela Ciornei (anul IV), Octavian-Florentin David (anul IV) şi Sabrina-Gabriela Porteka (anul III).





Cei 4 studenţi reprezentanţi ai Universităţii din Bucureşti care vor pleda la Viena în perioada 8-13 aprilie 2017, la ediţia a 24-a, sunt Steliana-Andra Cărăbaş (anul IV), Mircea-Pavel Dinu (anul III), Horia-Gabriel Rădulescu (anul III) şi Andreea-Livia Ricu (anul IV).





„În cadrul rundelor orale (generale şi eliminatorii), echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti a întâlnit şi a surclasat următoarele universităţi: Royal University of Law and Economics (Cambodgia), Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Franţa), Chinese University of Hong Kong (Hong Kong), Stetson University College of Law (SUA), Universitatea Heidelberg (Germania), Universitatea São Paulo (Brazilia) şi Universitatea Wuhan (China)”, arată un comunicat al Universităţii din Bucureşti.





De cine este pregătită echipa





Echipa Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti este pregătită de av. drd. Raluca Papadima, cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti şi la Collège Juridique d’Etudes Européennes, şi av. Mihaela Gherghe, avocat în cadrul societăţii de avocatură Rizoiu & Poenaru. Echipa se bucură de sprijin pedagogic pentru pregătire şi din partea unor practicieni, printre care David Oprea (partener în cadrul societăţii de avocatură Markó & Udrea), Radu Văleanu (avocat în cadrul societăţii de avocatură DLA Piper, Paris), Ştefan Ionescu, Răzvan Savin şi Gabriel Fusea (avocaţi în cadrul societăţii de avocatură Nestor Diculescu Kingston Petersen), Nicole Duclos (partener în cadrul societăţii de avocatură Covington & Burling, New York), precum şi din partea unor foşti participanţi la concurs, printre care Cristina Badea (studentă în anul IV) şi Alin Florescu (avocat în cadrul societăţii de avocatură Markó & Udrea).





Concursul de procese simulate în domeniul arbitrajului comercial internaţional „Willem Vis” reuneşte în mod tradiţional reprezentanţi ai celor mai renumite universităţi la nivel mondial.





Competiţia cuprinde o versiune desfăşurată anual la Viena (aflată la a 24-a ediţie) şi o versiune desfăşurată anual la Hong Kong (aflată la a 14-a ediţie). Peste 400 de universităţi din întreaga lume participă la concursul Willem Vis, inclusiv cele mai prestigioase universităţi la nivel mondial (de exemplu, Harvard, Yale, NYU, Paris 1, Paris 2, University College of London, Queen Mary, Universitatea Stockholm, Universitatea Heidelberg, Universitatea Freiburg, etc.)