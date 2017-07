Harta liceelor de top. Elevi cu medii peste 9 rămaşi fără loc în urma repartizării la liceu. Ce locuri îi aşteaptă

Sistemul de învăţământ mai pierde aproape 30.000 de tineri. Mai exact, 27.757 de absolvenţi de clasa a VIII-a nu s-au înscris la liceu deşi erau eligibili pentru admitere, arată cifrele date publicităţii de Ministerul Educaţiei. „Dintre cei 140.706 de candidaţi eligibili nu s-au înscris decât 112.949 de elevi”, arată oficialii din Ministerul Educaţiei. Practic, elevii de clasa a VIII-a au aflat miercuri la ce licee au fost repartizaţi în urma susţinerii examenului de Evaluare Naţională. Repartizarea s-a făcut computerizat şi s-a ţinut seama de note şi de opţiunile pe care elevii, împreună cu părinţii, le-au completat pe fişa de înscriere.

„Cauza principală a lipsei celor aproape 30.000 de tineri este abandonul şcolar. O dată, că elevii şi părinţii lor nu mai au încredere în calitatea sistemului educaţional din România, în sensul că nu consideră că acesta le mai oferă o oportunitate reală de a găsi un loc de muncă. Această mentalitate este transmisă în familie, din generaţie în generaţie. Pe de altă parte, este şi o problemă în ceea ce priveşte sărăcia. Să recunoaştem realitatea! Pentru o familie din România sunt nişte costuri imense să îşi mai ţină copiii încă patru ani la şcoală, în special pentru cele din mediul rural, când îi pot trimite la muncă , fie şi cea la negru“, a explicat Ştefan Vlaston, preşedintele Asociaţiei EDU CER.



Elevi cu medii mari, nerepartizaţi



Pe de altă parte, nu toţi cei care s-au înscris la liceu au reuşit şi să prindă un loc într-o unitate de învăţământ liceal. Patru adolescenţi cu media peste 9 nu au fost repartizaţi la un colegiu din simplul motiv că nu s-au înscris la mai multe licee pentru a-şi asigura un loc. Este vorba despre trei elevi din Bucureşti şi unul din Olt cu medii curpinse între 9,79 şi 9,05. Pe lângă candidaţi cu medii peste 9 care nu au fost repartizaţi, mai sunt 11 cu medii cuprinse între 8,06 şi 8,97. De asemenea, 94 de absolvenţi cu medii cuprinse între 7,00 şi 7,98 au rămas nerepartizaţi. În total, 581 de candidaţi încă nu au obţinut un loc la liceu.



Ariana Bucur, secretar de stat în mediul preuniversitar în cadrul Ministerului Educaţiei, a explicat care ar putea fi motivul pentru care aceşti elevi nu au fost repartizaţi în licee. „Este posibil ca aceştia să nu îşi fi completat fişa de înscriere cu mai multe opţiuni. De exemplu, dacă un candidat a bifat un singur liceu, iar el nu avut o medie suficient de mare pentru a intra la respectiva unitate de învăţământ, acesta nu va mai fi repartizat dacă nu a bifat cel puţin încă un liceu“, a explicat secretarul de stat.



„Copii nu au completat corespunzător fişa cu opţiuni. Vina este împărţită! În primul rând, dascălii, şi aici mă refer mai ales la diriginţi, ar fi trebuit să le explice adolescenţilor faptul că trebuie să completeze cât mai multe opţiuni pentru a-şi asigura locul la liceu. Pe de altă parte, cred că o responsabilitate mare o au şi părinţii. Până la urmă, aceştia i-au însoţit pe elevi la înscriere. Aceştia ar fi trebuit să se informeze despre procedura de admitere la liceu, mai ales că este o etapă într-atât de importantă în viaţa lor“, a spus Luminiţa Costache, specialist în Educaţie la UNICEF România.



Dintre candidaţii înscrişi, 68.935 de elevi au optat pentru filiera teoretică, iar 43.433 de elevi pentru filiera tehnologică. Numărul total de opţiuni selectate de către candidaţi a fost de 1.604.944, însemnând în medie 14 opţiuni per elev. Peste 17.500 de candidaţi au intrat la liceu cu medii sub 5.



Ce locuri îi aşteaptă pe candidaţii nerepartizaţi



Cei 14 absolvenţi de clasa a VIII-a din municipiul Bucureşti care n-au fost repartizaţi niciunde au de ales din 221 de specializări. Din cele 1,791 de locuri rămase libere în Capitală, doar 98 ţin de profilul real (nouă specializări) şi 34 de profilul umanist (cinci specializări), celelalte încadrându-se

la cel tehnic, de servicii sau de resurse naturale şi protecţia mediului.



Liceul cu cele mai multe locuri libere din Bucureşti este Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu” (124 de locuri), urmat îndeaproape de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” (95 de locuri) şi Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” (93). În privinţa specializărilor, cele mai multe locuri neocupate au rămas la Industrie Alimentară de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” (73 de locuri).



În ce condiţii se poate transfera un elev



Potrivit metodologiei elaborată de Ministerul Educaţiei, elevii din învăţământul liceal se pot transfera de la un liceu la altul, păstrând forma de învăţământ numai după ce au studiat un semestru la unitatea de învăţământ unde au fost admişi, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferal, dar şi în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă şi cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu cel al unităţii de învăţământ de la care se transferă. ;



Top 10 licee cu cele mai mari medii



Această etapă a admiterii la liceu a stabilit totodată şi topul celor mai bune licee, ierarhie în funcţie de ultima medie de admitere. Astfel, primele cinci licee sunt din Bucureşti, restul provin din Constanţa, Cluj-Napoca şi Galaţi. Mai exact:



1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti: 9,72 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere



2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti: 9,70 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere

3. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti: 9,68 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere



4. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti: 9,63 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere



5. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Bucureşti: 9,55 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere



6. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa: 9,54 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere



7. Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa: 9,32 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere



8. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca: 9,48 - ultima medie de admitere, 910 - prima medie de admitere



9. Colegiul Naţional „Cantemir Vodă” din Bucureşti: 9,45 - ultima medie de admitere, 9,92 - prima medie de admitere



10. Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi: 9,44 - ultima medie de admitere, 10 - prima medie de admitere





Top 10 licee cu cele mai mici medii



Botoşani: O elevă care a obţinut media 1 la Evaluarea Naţională a fost admisă la liceu.



Arad: Cea mai mică medie de admitere este 2,03, a unei eleve de la Şcoala Gimnazială Tipari, care a

fost repartizată la Liceul Tehnologic Chişineu-Cris. La Evaluarea Natională, ea a avut media 1.



Timiş: Cea mai mică medie de admitere la liceu în Timiş a fost 2,10. Doi elevi au obţinut această medie, unul a fost repartizat la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Timişoara, iar al doilea la Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” din Ciacova.



Suceava: La Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni, specializarea agricultură, ultima medie de intrare a fost 2.14. Candidatul respectiv a obţinut nota 1 la proba de Matematică şi 1.30 la Limba Romană.



Tulcea: Cea mai mică medie de admitere a fost de 2.27, iar trei elevi au fost admişi având media sub 3.



Sibiu: O elevă din Mediaş care a obţinut 1,35 la Evaluarea Naţională şi a terminat şcoala cu 6,46 a intrat la Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz”.



Alba: Cea mai mică medie, la Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna - 2,39



Buzău: În judeţul Buzău, cea mai mică medie de admitere la liceu este 2,46, la Colegiul Tehnic din municipiul reşedinţă de judeţ.



Vaslui: Cea mai mică medie - 2,59

Galaţi: cea mai mică medie de admitere in liceu - 2,85