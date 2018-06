Evaluare Naţională 2018. Deşi subiectele au fost mai simple, 20% dintre elevii de clasa a VIII-a n-au fost la examen

Aproximativ 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a din totalul de 179.000 au susţinut, luni, prima proba scrisă, la Limba Română, din cadrul Evaluării Naţionale 2018.

La primul subiect elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat şase cerinţe pe baza unui text la prima vedere şi au avut de redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să argumenteze apartenenţa la genul epic a textului dat. Textul a fost selectat din romanul „Inocenţii“ al Ioanei Pârvulescu. La al doilea subiect, elevii au primit tot un text la prima vedere, cu şase cerinţe, şi au avut de redactat o naraţiune de 150-200 de cuvinte în care să relateze o întâmplare petrecută în Cetatea Alba Carolina. Textul a fost selectat din revista „National Geographic“.

Subiectele au avut un nivel de dificultate mediu spre uşor

„Subiectele au avut un nivel de dificultate mediu spre uşor. Au fost mai uşoare decât anul trecut, pentru că de data aceasta textul dat la prima vedere este mai uşor de înţeles, spre deosebire de cel de anul trecut. Atunci copiilor li s-a dat o poezie despre trecerea timpului, care este ceva mai greu de înţeles. Singura chestiune care putea să-i încurce anul acesta este faptul că textul dat începe cu un pasaj descriptiv, şi după aceea trece la naraţiunea propriu-zisă. Or, sper că elevii nu s-au concentrat pe descriere mai mult decât e cazul pentru că genul epic se bazează în primul rând pe acţiune“, a explicat pentru „Adevărul“ profesoara de Limba Română Cristina Tunegaru.

Aproape 30.000 de elevi de clasa a VIII-a nu s-au înscris la examen

Aproximativ 30.000 (29.523) de elevi nu s-au înscris la EN de anul acesta. Cel puţin asta rezultă dacă facem comparaţie între numărul de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul toamnei şi numărul de candidaţi care s-au înscris la examen. Concret, datele transmise de Ministerul Educaţiei (în baza raportărilor inspectoratelor şcolare judeţene), la solicitarea „Adevărul“, arată 179.833 de elevi erau înscrişi în septembrie 2017 în clasa a VIII-a. Dintre aceştia, însă, numai 150.310 s-au înscris la examen.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei spun că diferenţa este determinată de faptul că raportările din toamnă s-ar putea să fie inexacte (fiind cifre de lucru), dar şi de faptul că unii dintre candidaţi au abandonat studiile pe parcursul anului şcolar.

Pe de altă parte, specialiştii în Educaţie subliniază că pierderea acestor elevi are mai multe cauze sistemice. „Mulţi dintre elevii cu performanţe mai scăzute nu sunt lăsaţi de profesori sau de directori să se înscrie la Evaluarea Naţională pentru a nu strica media şi prestigiul unităţii şcolare. Apoi, vorbim despre abandonul şcolar care este determinat fie de sărăcie şi de lipsa de perspective şi posibilităţi pentru înscrierea la liceu, fie de inatractivitatea sistemului de învăţământ“, a explicat preşedintele asociaţiei „Edu Cer“, Ştefan Vlaston.

Proiect de lege pentru ca toţi elevii de clasa a VIII-a să aibă dreptul de a susţine EN

Deputatul independent Adrian Dohotaru propune o modificare a Legii educaţiei naţionale prin care să se asigure dreptul de participare la Evaluarea Naţională pentru toţi elevii de clasa a VIII-a.

„În prezent, acest drept este rezervat doar absolvenţilor clasei a VIII-a. Evaluarea Naţională nu are un prag de promovare, întrucât învăţământul obligatoriu continuă până la absolvirea clasei a X-a. Astfel, dat fiind că rezultatele la această evaluare nu stabilesc niciun drept viitor pentru elevi (e.g. accesul la învăţământul liceal sau profesional), limitarea participării la evaluare doar pentru absolvenţi nu este necesară“, se arată în proiect.



În continuarea documentului deputatul face referire la studiul „IRSE: indicele de risc socio-educaţional 2015-2017, fundament pentru politici bazate pe date“, realizat de asociaţia Human Catalyst, care spune că, anual, peste treizeci de mii de elevi, aproape 20% din fiecare generaţie, nu trec prin această evaluare.



„Nu ştim cu ce nivel de cunoştinţe părăsesc învăţământul gimnazial. Este o pierdere atât pentru elevi, dar mai ales pentru sistemul de învăţământ, întrucât nu avem o imagine corectă asupra nevoilor şi problemelor cu care ne confruntăm. Mai mult, sistemul actual permite şcolilor să îşi ridice artificial - dar legal - media la Evaluările Naţionale, lăsând în situaţie de corigenţă elevii care prezintă risc ridicat de a avea rezultate slabe la evaluare“, se mai arată în iniţiativa legislativă.

Fiţi alături de copiii voştri, indiferent de rezultate

Pentru că aceste examene provoacă multe emoţii şi stres nu doar elevilor, ci şi părinţilor acestora, medicul cardiolog Vasi Rădulescu îi sfătuieşte pe aceştia să fie alături de cei mici indiferent de rezultate.

„Când s-au afişat rezultatele şi-am văzut nota finală, nu mi-a venit să cred. Nu numai că nu urma să intru la prima clasă de mate-info din liceul cel mai bun din oraş, ci exista riscul să nu prind mate-info. Am plecat acasă zăpăcit şi n-am avut curaj să dau ochii cu ai mei. M-am dus undeva, în spatele casei, mi-am luat capul în mâini şi-am plâns în hohote. Apoi, ud pe faţă, am zis totuşi să arunc adevărul. Mama s-a cutremurat, aşteptările erau altele, am dezamăgit, nu a mai vorbit cu mine, am făcut-o de râs. Vacanţa aia a fost o porcărie în care am căzut psihic. Când mă gândesc retrospectiv, îmi dau seama că lucrurile s-au petrecut aşa pentru că aşa trebuia să se întâmple. Un eşec e o lecţie. Dacă sunteţi părinţi şi copiii voştri au luat note mai mici decât vă aşteptaţi, nu-i nicio tragedie. Nu treceţi cu ghetele peste sentimentele lor. Staţi aproape şi fiţi convinşi că totul va fi bine oricum, chiar dacă nu au prins cel mai bun liceu sau cea mai bună clasă“, a scris medicul pe profilul său de Facebook.

Calendarul Evaluării Naţionale

Următoarea probă din cadrul Evaluării Naţionale va avea loc mâine, de la ora 9.00. Ultima evaluare se va desfăşura pe 14 iunie la Limba Maternă. Rezultatele se vor afişa pe 19 iunie, iar contestaţiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, între orele 14.00-19.00. Soluţionarea contestaţiilor va avea loc între 20 şi 22 iunie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 23 iunie.