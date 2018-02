Teodorovici: Toţi contribuabilii sunt asiguraţi din punct de vedere medical. Vom veni până la 25 martie cu un act normat

„Atunci când la nivelul Guvernului se declară un lucru, se anunţă foarte clar – cum a fost cazul acestui formular - amânarea lui şi lăsarea acelei date de 25 martie, adică nemodificată, înseamnă că Guvernul se încadrează perfect în ce are astăzi ca şi obligaţii. Cu alte cuvinte, acele discuţii că am amânat termenul, dar am uitat să amânăm termenul de plată, 25 martie, este o eroare şi cineva o tot rostogoleşte. În al doilea rând, toţi contribuabilii sunt asiguraţi din punct de vedere medical, pentru că se şi află în cele 90 de zile, din punct de vedere legal, între ultima plată din anul trecut şi data la care ar trebui să facă următoarea plată, adică 25 martie. Data până la care noi la nivelul Guvernului venim cu un act normativ care ne va schimba mecanismul într-unul foarte simplu”, a spus Teodorovici, la postul de televiziune Antena 3.

Ministrul spune că va fi o schimbare radicalăl în bine.

”Noul formular va fi unic, din cele cinci câte au astăzi persoanele fizice. Vom vedea care va fi cel mai corect termen de depunere, pentru ca oamenii să aibă timp, în special din punct de vedere online. Va fi pe estimare şi nu pe realizat, cum era până acum”, a adăugat Teodorovici.

În al doilea rând, spune ministrul, cei care au depus nu trebuie să o mai facă încă o dată decât dacă sumele declarate până în prezent sunt mai mari decât estimările pe acest an.

”Toţi îşi păstrează calitatea de asigurat medical nu-şi pierde nimeni această calitate. Şi vor fi şi alte puncte utile”, a declarat ministrul de Finanţe.

La sfârşitul lunii ianuarie, după audierea sa în Comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, Teodorovici a afirmat că Declaraţia 600 ar putea fi unită cu Declaraţia 200.

El preciza atunci că românii nu mai trebuie să depună Formularul 600, în condiţiile în care Guvernul va găsi soluţii în acest sens.

Guvernul a adoptat în 31 ianuarie Ordonanţa de Urgenţă privind prorogarea termenului pentru depunerea declaraţiei 600 de la 31 ianuarie, până în 15 aprilie. Ministerul Finanţelor va trebui apoi să găsească o soluţie permanentă care să vizeze depunerea unui singur formular de către cei cu activităţi independente.

Cu toate acestea, nu a modificat OUG-ul care stabileşte data pentru prima plată trimestrială a contribuţiilor de asigurări sociale. Un director din cadrul firmei de consultanţă şi audit Deloitte România, Radu Derscariu, a explicat pentru News.ro că Fiscul nu poate emite deciziile de impunere fără declaraţia contribuabilului, caz în care contribuabilul nu are nicio obligaţie de plată.

Formularul 600 a stârnit controverse în ultimele săptămâni, întrucât impune unor persoane în 2018 contribuţii la CAS şi CASS, indiferent de veniturile din aceste surse obţinute în acest an, condiţia fiind să fi avut anul trecut venituri de acest tip peste plafonul de 22.800 de lei pe an.