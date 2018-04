Florin Cîţu: PSD are nevoie de bani pentru plata promisiunilor electorale nesustenabile

“PSD are nevoie de bani pentru plata promisiunilor electorale nesustenabile. A ajuns la fundul sacului. În plus, creşte zilnic costul banilor împrumutaţi deoarece nimeni nu mai are încredere în PSD. O parte din bani doreşte să-i fure de la pensiile administrate privat. Asta pe lângă taxe mai multe şi mai mari”, a scris Cîţu pe pagina sa de Facebook