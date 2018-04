Cum un mediu de lucru plăcut poate creşte productivitatea şi retenţia angajaţilor

Spaţiul de relaxare de la Adobe România are aproape 400 metri pătraţi

Experienţa multinaţională şi spaţii de "joacă" la Adobe

Adobe România a fost ales pentru al patrulea an consecutiv cel mai bun angajator din România de către Aon. Recent, compania a depăşit pragul de 500 angajaţi în piaţa locală. Peste 85% dintre ei ocupă pozitii tehnice, iar varsta medie a acestora este de 32 de ani. Ei lucrează la produse importante pentru business-ul Adobe, o mare parte dintre ei fiind specializaţi în tehnologii Cloud şi Big Data.

Suprafaţa pe care birourile Adobe o ocupă în clădirea Anchor Plaza de langă Plaza Romania este de 6628 mp utili, spaţiu desfăşurat pe 4 etaje, renovat în 2017. În mare, am zice 13 metri pătraţi de angajat. Desigur, Adobe are şi 45 sali de conferinţă, amenajate fie într-un stil business-futurist, fie intr-un stil ce aminteşte de casă, confortabil şi relaxat, şi peste 40 de birouri individuale.





Miza pe a crea o experienţă diferită angajaţilor se vede nu doar din stilul de amenajare, ci şi din faptul că sălile de conferinţă poarta nume de seriale celebre, precum Game of Thrones, Suits, Stranger Things, House of Cards.

Productivitatea creşte cu 30% în cazul în care angajaţii beneficiază de un spaţiu de relaxare şi cu 45% atunci când angajatorul pune la dispoziţie acestora alimentaţie sănătoasă. Adobe a amenajat un spaţiu de masă, o cafeterie şi o zonă de relaxare, cu o suprafaţă totală de 355 mp. Aici se poate juca billiard sau ice hockey, se poate citi sau se poate face masaj pe scaunele speciale. Angajaţii au la dispoziţie fructe proaspete, iaurt, răcoritoare, dulciuri.

Dar nu doar spaţiul de relaxare beneficiază de astfel de avantaje. Inclusiv în birouri există hamace, fotolii tip pară, pe care angajatii se pot relaxa şi, uneori, chiar dormi. Iar reprezentanţii companiei spun că acest lucru se întâmplă, mai ales în cazul tinerilor părinţi.

"Conceptul de amenajare îmbină ideea de comunitate şi conectivitate. Scopul este ca angajaţii să poată comunica deschis, într-un mediu colaborativ, încât să dezvolte relaţii puternice de colegialitate în echipă. Spaţiul este astfel tip open, cu lumină naturală datorită geamurilor mari. Cea mai nouă zonă închiriată şi amenajată la finalul anului trecut are o suprafaţă de 744 mp şi include mai multe mese de lucru, cu un design colorat şi care creează atmosfera dintr-un diner, în care colegii pot realiza sesiunile de pair coding, code review sau pot avea întâlniri de lucru scurte", au explicat reprezentanţii Adobe România.

Retenţia angaţilor este mult peste media pieţei, cu o fluctuaţie de personal de doar 7%, unul dintre avantajele precizate de aceştia fiind tocmai mediul de lucru.

Spaţiu verde la MSL Group The Practice

Una dintre cele ma bine cotate agenţii de PR şi comunicare din România, MSLGroup The Practice are 30 de angajaţi. Spaţiul a fost renovat în totalitate la începutul acestui an pentru că părea că devenise insuficient După reamenajare, nu doar că echipa a încăput în acelaşi spaţiu, ci au fost create şi câteva spaţii auxiliare: o zonă de discuţii/relaxare, o cameră de brainstorming, o cameră de conferinţă şi biroul comun al managerilor, Oana Bulexa şi Monica Jitariuc.





Investiţia a fost una mai mare decât cea bugetată iniţial, însă efectele benefice s-au resimţit din prima zi a mutării echipei în spaţiul nou amenajat. Chiar dacă suprafaţa birourilor a rămas aceeaşi sau chiar s-a micşorat, o dispunere mai eficientă a făcut posibilă amenajarea unui perete verde care deschide enorm spaţiul.





Sala de coferinţe şi biroul managementului au fost delimitate prin pereţi de sticlă păstrând în continuare senzaţia de deschidere, dar fiind şi un punct de atracţie pentru clienţi care sunt însufleţiţi de culorile vibrante folosite în amenajare.

De asemenea, angajaţii agenţiei de PR au la dispoziţie la parterul clădirii din Iorga13 o cafeterie generoasă, amenajată în stil modern, cu accente funcky. Nevoia de a coborî cinci etaje e un plus pentru angajaţi stimulând mişcarea.

Eclectism şi globalizare la City Grill

Renovate în 2014, birourile City Gril s-au axat pe un design nonconformist, care să facă angajaţii să se simtă ca şi cum s-ar afla mereu într-unul dintre spaţiile HoReCa deţinute de grup. Conceptul urmărit a fost de a transpune toate tipologiile de restaurante existente. "Evident, acolo unde am putut, am asociat amenajările camerelor cu restaurantele şi brandurile din Grupul City Grill. Astfel, zona de intrare a fost asociata cu un restaurant drive-in, de unde şi decoratiunile cu conuri de semnalizare stradala şi pardoseală care imită o parcare semnalizată", au declarat reprezentanţii companiei.





Sala de întâlnire a fost concepută să semene cu o cafenea City Caffe - bancheta lungă, mese mici de cafenea modulare şi decoraţiuni specifice. Bucătăria a fost asemanată cu un fast food, iar biroul de marketing a fost asimilat conceptului City Grill - un restaurant contrmporan, casual. Zona centrală a biroului seamănă cu un PUB (Hanu' Berarilor) de aici şi barul în mijlocul incaperii, ca piesă dominantă.

Biroul de contabilitate a fost amenajat cu dulapuri clasice pe pereţi, ca să amintească de Caru cu Bere, iar biroul de management a fost asemănat cu un restaurant italienesc Trattoria Buongiorno.