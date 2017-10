UniCredit Bank transformă serviciul de Mobile Banking

Fiecare dintre noile beneficii oferite de UniCredit vin ca rezultat al acumulării celor mai recente studii de piaţă şi a doleanţelor cel mai des întâlnite, toate având un singur scop, acela de a răspunde cât mai rapid şi cât mai bine nevoilor clienţilor. Şi cum ultimii ani au adus în prim-plan digitalizarea, e aproape de la sine înţeles de ce UniCredit a decis că a sosit timpul unei interfeţe îmbunătăţite, mult mai uşor de utilizat şi cu numeroase extra-opţiuni.

În primul rând, utilizatorii Mobile Banking de la UniCredit beneficiază de acces rapid şi sigur la conturile şi cardurile lor (fie ele de debit sau de credit), oriunde şi oricând. În plus, aplicaţia este gratuită, iar costurile de transfer sunt zero în cazul în care clientul are un cont curent GeniusCont.





Cei care doresc să aibă mereu lucrurile sub control se vor declara mai mult decât încântaţi de noul serviciu Mobile Banking, fiindcă el îţi permite nu doar să-ţi urmăreşti soldul sau să-ţi verifici tranzacţiile, în orice moment, dar şi să-ţi blochezi sau deblochezi instant cardurile. De asemenea, te poate notifica asupra faptului că ai depăşit limitele de cheltuieli pe care ţi le-ai propus şi îţi poate indica unde ai cheltuit mai mult decât ai plănuit.

Toate beneficiile vin într-o ofertă flexibilă, configurată în funcţie de etapa de viaţă în care se află clienţii:contul curent GeniusCont.Cei care deţin un astfel de cont nu plătesc niciun fel de comision pentru retragerile de numerar efectuate la ATM-urile oricărei bănci din România.