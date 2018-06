Bookfest, la final. Controverse la standul SUA: „Un decor care celebrează sclavagismul american“

În perioada 30 mai – 3 iunie, au fost cinci zile în care Salonul de Carte Bookfest 2018 a devenit punctul central al lumii editoriale din România. Ediţia din acest an a avut loc pe o suprafaţă cu 50% mai mare decât în anii trecuţi, în pavilionul B2, de la Romexpo, care are peste 15.000 mp. Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Varujan Vosganian, Vintilă Mihăilescu, Augustin Lazăr, Andrei Pleşu, Tatiana Niculescu şi Veronica D. Niculescu sunt doar câteva dintre personalităţile care au marcat agenda celor cinci zile de Bookfest. Copiii au avut propriul lor Bookfest - Bookfest Junior, un spaţiu dedicat exclusiv lansărilor şi evenimentelor pentru cei mici. Statele Unite ale Americii sunt Invitat de Onoare.

Bookfest s-a desfăşurat în cel mai mare spaţiu expoziţional de la Romexpo, pavilionul B2. Standuri considerabil mai mari decât în anii trecuţi, deci şi o ofertă de carte mult mai diversă, cu reduceri considerabile de preţ, precum şi mai multe spaţii de evenimente gândite astfel încât să ajute publicul să se bucure de cele mai diverse lansări de carte ale celor peste 150 de expozanţi şi ale Invitatului de Onoare, Statele Unite al Americii. Au fost aproximativ un milion de cărţi la această ediţie, cu reduceri care merg până la 85% din preţul de copertă, câteva sute de evenimente, proiecţii de filme şi lansări de carte de care publicul s-a putut bucura în cele cinci zile de Bookfest, toate desfăşurate pe o suprafaţa expoziţională cu circa 50% mai mare decât la oricare dintre ediţiile anterioare.

Incidente la standul ţării invitate

"Sentimentul acela când le spui celor de la Ambasada SUA că nu vrei să susţii evenimente pe scena care pare glorificarea verandei unei plantaţii şi te scot din dezbaterea despre revistele literare", scria, joi dimineaţă, pe Twitter scriitoarea Tara Skurtu, unul dintre invitaţii programului susţinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Salonul de Carte Bookfest 2018, citată de Mediafax.

Skurtu urma să ia parte la o masă rotundă programată sâmbătă, de la ora 15.30 ("Rolul şi impactul revistelor literare americane pe piaţa literară internaţională"), la standul Statelor Unite ale Americii. Alături de poetă, pe scenă urmau să fie Marius Chivu, scriitor, traducător şi critic literar, Andra Rotaru, poetă, Virginia Coteschi, editoare, şi Scott Reese, ataşat cultural la Ambasada SUA.

La scurt timp, şi alţi invitaţi au anunţat că nu vor mai participa la evenimentul programat pe scena care reproduce veranda cu coloane a unei clădiri ce aminteşte de Sudul american.

"Mi s-ar părea revoltător să vorbesc despre literatură într-un decor care celebrează sclavagismul american", a declarat Marius Chivu pentru Mediafax.

"Am fost onorată de invitaţia Ambasadei Statelor Unite de a-mi reprezenta ţara la Bookfest. Totuşi, ca scriitor american din Sud, atrag atenţia asupra scenei de evenimente a ambasadei, care redă o casă de pe o plantaţie sudistă ca parte a temei Celebrând Sudul. Cu toate că probabil intenţia a fost bună, scena evocă şi glorifică o perioadă ruşinoasă din istoria americană. Casa de pe o plantaţie sudistă simbolizează sclavia şi folosirea ei la Bookfest omite recunoaşterea suferinţei afro-americanilor. Cred că, în timpul acestor vremuri tulburi, trebuie să vorbesc răspicat - nu de dragul criticii, cât pentru a deschide o discuţie grea, dar necesară, pentru a provoca o schimbare socială şi instituţională. În acest fel vom conştientiza şi vom ajunge să înţelegem trecutul îngrozitor al Americii şi rămăşiţele rasismului în zilele noastre", a declarat Tara Skurtu pentru Mediafax.

Fără să comenteze, nici poeta Andra Rotaru nu a luat parte la dezbaterea programată sâmbătă.

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti nu a comentat acuzaţiile privind celebrarea sclavagismului american, dar, în răspunsul remis Mediafax, ţine să precizeze următoarele:

"Ambasada SUA este onorată că Statele Unite au fost alese să fie ţară invitat de onoare la ediţia din acest an a Bookfest. Ne concentrăm asupra scriitoarelor din Sudul american. Atunci când ni s-a atras atenţia că un autor are obiecţii în legătură cu locul în care urma să se desfăşoare evenimentele, am încercat să relocăm acele evenimente. Cu toate acestea, nu am avut succes în încercarea de a găsi locuri de desfăşurare alternative pentru toate aceste evenimente. Autorul a ales să nu participe la un eveniment pe care nu l-am putut reloca. Îi recunoaştem dreptul de a face acest lucru", potrivit Mediafax.