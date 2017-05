Sculptoriţa Bianca Mann: „Cel care este pătat poate fi exclus din comunitate“ VIDEO

Sculptoriţa Bianca Mann şi galerista sa şi, totodată, co-fondatoarea Mobius Gallery, Roxana Gamarţ au venit la Adevărul Live pentru a vorbi despre arta contemporană românească şi despre noua expoziţie de sculptură a sculptoriţei Bianca Mann, denumită „The Blind Spot”.

Expoziţia curprinde lucrări care au ca element central, care se repetă în mod obsesiv, masca modelată după chipul artistei. Mann s-a prezentat ca artist şi a oferit detalii despre tema expoziţiei, despre interpretarea titlului şi despre legătura cu elementul măştii.

„Mi se pare că fiecare om are o pată, are în sens metaforic, o pată, o pecete [...] De la masca în mărime naturală am ajuns la masca mică, am avut această trecere ...în care detaliile nu se mai vedeau. Era o pierdere a identităţii, de la o mască mare, am redus-o pana la dispariţie şi am ajuns la niste măşti mici în care nu-ţi mai puteai da seama dacă sunt eu sau altcineva.”, a spus Bianca Mann.