Martin Scorsese a fost recompensat cu Premiul Prinţesei de Asturias pentru Arte 2018

De origine italiană, Scorsese s-a născut la New York şi a produs şi regizat zeci de dilme de ficţiune şi documentare, printre acestea se numără "Taxi Driver", "Cape Fear", "Casino" şi "The Wolf of Wall Street."







Cineastul în vârstă de 75 de ani a lucrat şi la seriale de televiziune dar şi ca actor.





Juriul a descris opera sa ca "transcendentală", care uneşte "măestria cu inovaţia şi clasicismul".





Premiul în valoare de 50.000 de euro (61.000 de dolari), anunţat miercuri, este primul din cele opt care se acordă pentru ştiinţe, sport şi cercetare de către fundaţia care poartă numele Prinţesei Leonor. Premiile sunt prezentate în fiecare toamnă.





În trecut, au fost laureaţi cu acest premiu regizorii Woody Allen, Francis Ford Coppola şi Pedro Almodóvar, arhitecţi precum Óscar Niemeyer, Frank Gehry şi Santiago Calatrava şi muzicieni ca Paco de Lucía şi Bob Dylan.





Martin Scorsese, născut pe 17 noiembrie 1942, este regizor şi producător de film. A primit 12 nominalizări la Oscar şi a câştigat un singur trofeu - pentru regia filmului ”Cârtiţa/ The Departed” (2006).





Cineastul a fost recompensat, între altele, cu patru Globuri de Aur, două premii Emmy, două trofee BAFTA, dintre care unul pentru întreaga carieră, un Palme d'Or şi un trofeu pentru cea mai bună regie, la Festivalul de Film de la Cannes, şi un premiu César onorific. Din filmografia sa fac parte, între altele, „Mean streets” (1973), „Taxi driver” (1977), „Raging bull” (1980), „After hours” (1985), „The Last Temptation of Christ” (1988), „Goodfellas” (1990), „Cape fear” (1991), „Gangs of New York” (2002) şi „The Wolf of Wall Street” (2013).