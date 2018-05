Artistul german Marcel Thiele a vernisat la Bucureşti o nouă expoziţie de pictură

Lucrările expuse la Galeria Alexandra's din centrul Bucureştiului i-au impresionat pe cei prezenţi, printre aceştia numărându-se şi criticul de artă şi scriitorul Tudor Octavian.

„Ceea ce vedem aici se cheamă artă abstractă, producţie a unui autodidact cu studii superioare. În Europa există un termen foarte generos, outsider, care semnifică o viaţă paralelă, oameni care ajung la pictură pentru că este o plăcere, compensează prin pictură sau prin alte activităţi artistice ceea ce nu poate să dea profesia, ceea ce nu poate să dea viteza veacului. Pictura devine un element de stabilitate”, a declarat acesta cu prilejul vernisajului.

Marcel Thiele a lucrat mai mulţi ani în domeniul alimentaţiei, fiind director general al unui important lanţ de retail, în România, Germania şi Italia. Stabilit în România în 2014, a renunţat la activitatea sa în acest domeniu, dedicându-se exclusiv picturii. Până în prezent a avut şapte expoziţii personale şi a realizat în atelierul său din Bucureşti peste 500 de tablouri, unele dintre ele ajungând în colecţii private din mai multe ţări, inclusiv peste Ocean.

„Mă bucur că m-am mutat în România, oamenii sunt calzi şi vor mereu să înveţe, să fie mai buni. Eu mă simt acasă aici în aceeaşi măsură ca la Aachen în Germania, îmi plătesc singur întreţinerea, facturile, taxele la ANAF, m-am obişnuit cu cozile, cu serviciile care încă nu sunt cum trebuie să fie la restaurant de exemplu, dar asta e parte din farmecul Bucureştiului. Cât despre artă, sunt bucuros că mi-am împlinit visul din copilărie, am atelierul meu într-o mansardă lângă Piaţa Victoriei. Până acum am vândut mai mult în alte ţări, dar în curând o să am magazinul meu online pe marcelthiele.eu”, a declarat pictorul german cu acelaşi prilej.

Artiştii care l-au inspirat pe neamţ şi care care i-au influenţat stilul sunt Gerhard Richter şi Jackson Pollock. Lucrările lui Marcel Thiele pot fi vizitate la Expoziţia de la Galeria Alexandra's, până pe 20 mai, de luni până vineri între orele 11-19, şi sâmbăta între 11-14.

Cu prilejul vernisajului, organizatorii au pregătit celor prezenţi o demonstraţie a pălărierului Maria Dumitrache, dar şi un recital de jazz live, al muzicianului Johnny Bica.