Actriţa americană Jessica Chastain va face parte din juriul celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes

Ea a fost descoperită la Cannes, în "Tree of Life", film care a câştigat Palme d'or în 2011.







Jessica Chastain se va afla în juriul festivalului, care va avea loc între 17 şi 28 mai, prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar. Actriţa şi producătoarea americană este primul membru al juriului făcut cunoscut de organizatorii acestei ediţii, a cărei selecţie oficială a fost anunţată joi.





"Pentru această a 70-a aniversare, vor fi oameni care fac parte din istoria festivalului sau care au fost descoperiţi în festival şi care vor să fie alături de noi", a spus Thierry Frémaux la radio France Inter. El nu a dezvăluit numele celorlalţi membri ai juriului, care vor fi nouă în total, dar a informat că va fi "alcătuit din bărbaţi şi femei în mod egal".





Jessica Chastain a deschis, în 2016, ceremonia de la Cannes, alături de Vincent Lindon.





Jessica Chastain "a fost descoperită de Festival: prima apariţie şi Palme d'or pentru «The Tree of Life»", a amintit Thierry Frémaux.





În vârstă de 40 de ani, Jessica Chastain a fost remarcată în filme precum "Take Shelter", de Jeff Nichols sau "Insterstellar", de Christopher Nolan. Ea va fi de asemenea pe afişul primului film în limba engleză a lui Xavier Dolan, "The Death and Life of John F. Donovan".





Regizorul Roman Polanski, pentru moment nu face parte din selecţia oficială, el fiind "la filmări", a afirmat delegatul general al festivalului. "El a terminat de filmat în decembrie. Speram până în ultimul moment că-l vom vedea", a explicat Frémaux, precizând că data limită pentru a prezenta un film era "ajunul deschiderii". După o poveste adevărată, viitorul film al lui Roman Polanski, care a câştigat Palme d'or în 2002 cu "Pianistul", este o adaptare a cărţii omonime a lui Delphine de Vigan, cu Emmanuelle Seigner şi Eva Green.





Lungmetraje regizate de cineaşti de marcă, precum Michael Haneke, Sofia Coppola, Fatih Akin, Michel Hazanavicius, Naomi Kawase şi Francois Ozon vor fi proiectate în competiţia oficială a celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat, joi, organizatorii evenimentului într-o conferinţă de presă.