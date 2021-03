OPPO X 2021, smartphone concept cu ecran rulabil [HANDS ON]

Am pus pliază între ghilimele pentru că de fapt nu se pliază, ci este rulabil, aşa cum am scris în titlu. Datorită ecranului flexibil, care îşi modifică dimensiunea, a fost introdus în singura categorie asemănătoare, pliabilele.

L-am testat astăzi, 18 martie, circa o oră şi în continuare povestesc ce mi se pare mai important.

Ecranul rulabil al lui OPPO X 2021 integrează trei tehnologii proprietare OPPO şi anume: sistemul de propulsie Roll Motor, placă 2 în 1 şi laminarea puternică a ecranului Warp Track. Dimensiunile ecranului extensibil variază între 6,7 inci şi 7,4 inci. Când telefonul e la dimensiunile obişnuite, de 6.7 inci, ecranul e rulat în interior şi când îl extinzi două motoraşe interioare îl derulează până la 7.4 inci.

De altfel, când se deschide sau se închide se şi aude un sunet mecanic. Care este avantajul la prima vedere al acestui ecran, faţă de alte pliabile? Nu există cute pe el, e perfect întins.

De ce e smartphone concept? OPPO X 2021 e un smartphone la care deocamdată se mai lucrează. Modelul care mi-a fost prezentat, spre exemplu, nu are slot pentru cartelă SIM. Ceea ce prezintă OPPO e un nou model de ecran, o inovaţie, nu un produs finit, un smartphone gata de comercializat. Din acest motiv nici nu ştim ce hardware are terminalul, cel mai probabil are aceleaşi specificaţii ca un OPPO Find X2, pe care l-am avut la review anul trecut.

E destul de mare când îl ţii în mână pliat, nu mai vorbim de momentul în care ecranul e extins, dar experienţa de ecran complet e, cel puţin pentru mine, super interesantă şi de dorit.

Ţinut în mână pliat, faţă şi spate. Pliat şi extins privit din lateral.

Cum arată când faci o fotografie pe ecranul de 7,4 inci şi pe cel de 6,7 inci.

Cel mai bine e să vezi cum se extinde şi se pliază pe un film din Netflix, în timp real.

Se poate vedea cum materialul video, conţinutul, se adaptează în timp real la dimensiunea ecranului. Evident că aplicaţia folosită trebuie să fie compatibilă cu telefonul, nu va funcţiona aşa pe orice aplicaţie.

Observaţi că extinderea şi plierea se realizează prin trecerea degetului pe partea dreaptă a telefonului, unde se află un senzor. Şi dacă nu se vede destul de bine, iată un clip video realizat din lateral.

Rezoluţia ecranului extins e de 1785 x 2592, iar cea a telefonului pliat 1175X2592. Ecranul e garantat la 100.000 de rulări, care pot fi atinse pentru un utilizator avansat în minimum 2 ani, iar pentru unul mediu, între 3 şi 5 ani.

După ce am văzut cum funcţionează jucăria am trecut la lucruri serioase şi am băgat un PUBG, care pe un ecran OLED de dimensiunile astea e grozav. Sistemul e rapid, îţi vezi perfect adversarii şi poţi să-i anihilezi înainte de a face ceva.

Nu ştiu care va fi preţul OPPO X 2021 când va ieşi pe piaţă, dacă va ieşi pe piaţă în forma actuală, dar, cu siguranţă, cine-l va folosi se va simţi extraordinar.