Oppo va dezvălui miercuri o nouă tehnologie de încărcare, pe 125W

Producătorul chinez este în acest moment primul la nivel global în ceea ce priveşte tehnologia de încărcare disponibilă deja pe telefoane, cu al său SuperVOOC 2.0 Flash Charging, de 65W. Însă nu cu mult timp în urmă cei de la Xiaomi au dezvăluit o tehnologie prototip, de încărcare pe 125W.

Anunţul a fost făcut pe Twitter, iar tehnologia de încărcare pe 125W ar urma să fie cea mai mare văzută până acum. Anul trecut, Xiaomi se lăuda cu fast charging pe 100W, capabil să încarce complet o baterie de 4000mAh în doar 17 minute şi făcea chiar o comparaţie cu un Oppo RX17 Pro, cu încărcare pe 50W. Aşadar, nu ar fi o mirare ca Oppo să îi întoarcă miercuri acest ”favor”.

Niciuna dintre aceste tehnologii nu este disponibilă momentan pe smartphone-urile din piaţă. Cu toate acestea, următorul chipset din seria Snapdragon a celor de la Qualcomm ar putea să vină cu suportul necesar pentru a susţine o astfel de putere de încărcare.

