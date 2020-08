AirPower nu a murit încă. Apple ar urma să lanseze o versiune „mai puţin ambiţioasă“ a dispozitivului de încărcare

De atunci, lansarea AirPower a fost amânată de mai multe ori, iar încărcătorul a fost până la urmă anulat complet de către Apple la începutul lui 2019, datorită faptului că se putea supraîncălzi cu uşurinţă, conform unor surse ale acelei perioade.

Dan Riccio, vicepreşedintele Apple în divizia de Hardware Engineering spunea după anularea AirPower că gigantul din Cupertino îşi doreşte în continuare să ”ducă mai departe experienţa wireless”, oferind astfel indicii că proiectul nu este tocmai mort, ci mai degrabă trece printr-o fază de reevaluare.

La aproape 18 luni distanţă de la acel moment, Bloomberg, citată de BGR , indică faptul că Apple lucrează la o versiune ”mai puţin ambiţioasă” de AirPower. Nu este menţionată şi o eventuală dată de lansare, însă putem fi destul de siguri că dacă Apple va anunţa pentru a doua oară lansarea unui astfel de ”covoraş de încărcare”, acesta va deveni disponibil în cel mult câteva luni.

Întrebarea este ce înseamnă o versiune ”mai puţin ambiţioasă” de AirPower. Iniţial, încărcătorul era proiectat pentru a încărca 3 dispozitive simultan, indiferent de locul în care erau plasate pe el. Se pare că acest design a fost problema principală, bobinele de încărcare fiind mult prea apropiate una de cealaltă şi ducând la supraîncălzire.

Astfel, putem bănui că versiunea la care lucrează acum Apple ar putea încărca doar două dispozitive simultan, sau poate tot trei dispozitive, dar fiecare pe un loc bine stabilit.

În urmă cu câteva luni, Jon Prosser, unul dintre leakerii Apple, anunţa că ”AirPower nu a murit”, postând pe Twitter o fotografie cu un prototip al încărcătorului pe care se aflau un Apple Watch şi o pereche de AirPods. Prosser anticipează că aceasta este versiunea care va fi lansată până la sfârşitul anului şi că va costa în jur de 250 de dolari.

